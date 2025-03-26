Metro İstanbul'dan duyuru
M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş fünikiler hattı işletmeye açıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Mart 2025 07:28, Son Güncelleme : 26 Mart 2025 07:34
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye açıldığını aktardı.
Dün akşam saatlerinde kapatıldığı aktarılan açıklamada şu duyuru yapılmıştı:
''İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim İstasyonu, Şişhane İstasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır.''