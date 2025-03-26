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17 Yaşındaki Çocuk Kahvehaneyi Bastı: 2 Ölü

Adana'da gece yarısı kahvehanede meydana gelen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. 17 yaşındaki saldırgan kısa sürede yakalandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Mart 2025 07:35, Son Güncelleme : 26 Mart 2025 09:48
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Adana'da yaşanan üzücü bir olayda, D.G. (17) isimli şahıs, bastığı kahvehanede oturan Ramazan Durak (40) ve Erkan Savan'ı (35) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi, Eczacı Haşim Dalgıç Caddesi'nde meydana geldi. Kahvehaneyi basan D.G., burada bulunan Ramazan Durak ve Erkan Savan'a tabancayla ateş açtı.

Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla Durak ve Savan kanlar içerisinde kalırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.

Ne yazık ki çok kan kaybeden Durak ve Savan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi D.G. ise Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli polislerce fazla uzaklaşamadan, olayda kullandığı değerlendirilen tabancayla yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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