Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak yağış ve çığ tehlikesi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre, Türkiye'nin doğusunda sıcaklıklar artarken kuzey bölgelerde sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Artvin ve Ardahan çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış görülmesi olası. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmesi gerekiyor. Ayrıca, kuzeybatı kesimlerde toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmakta. İşte 26 Mart 2025 tarihli bölge bölge hava durumu raporları...
Marmara Bölgesi Hava Durumu
- Edirne: 21°C, Parçalı ve çok bulutlu
- İstanbul: 21°C, Parçalı ve çok bulutlu
- Kırklareli: 21°C, Parçalı ve çok bulutlu
Ege Bölgesi Hava Durumu
- Denizli: 28°C, Parçalı ve az bulutlu
- İzmir: 25°C, Parçalı ve az bulutlu
- Manisa: 26°C, Parçalı ve az bulutlu
Akdeniz Bölgesi Hava Durumu
- Adana: 28°C, Parçalı ve az bulutlu
- Antalya: 22°C, Parçalı ve az bulutlu
- Hatay: 27°C, Parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu Bölgesi Hava Durumu
- Ankara: 22°C, Parçalı ve çok bulutlu
- Eskişehir: 22°C, Parçalı ve çok bulutlu
- Konya: 26°C, Parçalı ve çok bulutlu
Batı Karadeniz Bölgesi Hava Durumu
- Bolu: 22°C, Parçalı ve çok bulutlu
- Karabük: 24°C, Parçalı ve çok bulutlu
- Sinop: 19°C, Parçalı ve çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Hava Durumu
Bölgenin parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış görülebilir. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma, don ile birlikte pus ve sis oluşabilir. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi var.
- Amasya: 25°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu
- Artvin: 16°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- Samsun: 19°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu
Bölgenin parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin ise çok bulutlu olması bekleniyor. Ardahan çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış görülebilir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don ile birlikte pus ve sis beklenmekte. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi mevcut.
- Erzurum: 13°C, Parçalı, zamanla çok bulutlu
- Kars: 12°C, Parçalı, zamanla çok bulutlu
- Malatya: 24°C, Parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu
- Diyarbakır: 26°C, Az bulutlu ve açık
- Gaziantep: 27°C, Parçalı ve az bulutlu
- Siirt: 23°C, Az bulutlu ve açık