Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak yağış ve çığ tehlikesi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Artvin ve Ardahan çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış görülmesi olası. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmesi gerekiyor. Ayrıca, kuzeybatı kesimlerde toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmakta. İşte 26 Mart 2025 tarihli bölge bölge hava durumu raporları...

Marmara Bölgesi Hava Durumu

Edirne: 21°C, Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul: 21°C, Parçalı ve çok bulutlu

Kırklareli: 21°C, Parçalı ve çok bulutlu

Ege Bölgesi Hava Durumu

Denizli: 28°C, Parçalı ve az bulutlu

İzmir: 25°C, Parçalı ve az bulutlu

Manisa: 26°C, Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz Bölgesi Hava Durumu

Adana: 28°C, Parçalı ve az bulutlu

Antalya: 22°C, Parçalı ve az bulutlu

Hatay: 27°C, Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Ankara: 22°C, Parçalı ve çok bulutlu

Eskişehir: 22°C, Parçalı ve çok bulutlu

Konya: 26°C, Parçalı ve çok bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi Hava Durumu

Bolu: 22°C, Parçalı ve çok bulutlu

Karabük: 24°C, Parçalı ve çok bulutlu

Sinop: 19°C, Parçalı ve çok bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Hava Durumu

Bölgenin parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış görülebilir. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma, don ile birlikte pus ve sis oluşabilir. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi var.

Amasya: 25°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu

Artvin: 16°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Samsun: 19°C, Parçalı, yer yer çok bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Bölgenin parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin ise çok bulutlu olması bekleniyor. Ardahan çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış görülebilir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don ile birlikte pus ve sis beklenmekte. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi mevcut.

Erzurum: 13°C, Parçalı, zamanla çok bulutlu

Kars: 12°C, Parçalı, zamanla çok bulutlu

Malatya: 24°C, Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu