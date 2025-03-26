Traktör iş yerine daldı: O anlar kamerada

Türkiye Kamu-Sen'den Bakan Işıkhan'la İftar
Türkiye Kamu-Sen'den Bakan Işıkhan'la İftar
%0 Faizli ve Taksitli 55.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli ve Taksitli 55.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
TCMB Mart 2025 Enflasyon Beklentilerini Açıkladı
TCMB Mart 2025 Enflasyon Beklentilerini Açıkladı
İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği hesaplara yatıyor
İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği hesaplara yatıyor
Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
Kulisleri karıştıran iddia! 'Kılıçdaroğlu' geri mi dönüyor?
Kulisleri karıştıran iddia! 'Kılıçdaroğlu' geri mi dönüyor?
Ticaret Bakanlığı'ndan Kırmızı Et Fiyatlarına Sıkı Denetim
Ticaret Bakanlığı'ndan Kırmızı Et Fiyatlarına Sıkı Denetim
MASAK'tan Özgür Özel'in Eleştirilerine Yanıt
MASAK'tan Özgür Özel'in Eleştirilerine Yanıt
Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak yağış ve çığ tehlikesi!
Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak yağış ve çığ tehlikesi!
Petrol Fiyatları Zirvede: Akaryakıta Zam Kapıda
Petrol Fiyatları Zirvede: Akaryakıta Zam Kapıda
Efkan Ala: Siyaset Sorun Çözme Aracıdır, Sorun Üretmez
Efkan Ala: Siyaset Sorun Çözme Aracıdır, Sorun Üretmez
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Suriye'ye Altyapı Desteği
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Suriye'ye Altyapı Desteği
Metro İstanbul'dan duyuru
Metro İstanbul'dan duyuru
Başkentte izinsiz gösteriye müdahale eden 1 polis yaralandı
Başkentte izinsiz gösteriye müdahale eden 1 polis yaralandı
Emekli Bayram İkramiyelerine Zam, Genel Kurul'da
Emekli Bayram İkramiyelerine Zam, Genel Kurul'da
Trump'tan, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
Trump'tan, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
İBB soruşturmasının ilk üç gününde MB ne kadar döviz sattı?
İBB soruşturmasının ilk üç gününde MB ne kadar döviz sattı?
Özel açıkladı: İmamoğlu'nun yerine kim seçilecek?
Özel açıkladı: İmamoğlu'nun yerine kim seçilecek?
Milli Emlak Uzman Yardımcısı Alımı Başlıyor
Milli Emlak Uzman Yardımcısı Alımı Başlıyor
Ebubekir Şahin: RTÜK Tehditlere Boyun Eğmeyecek
Ebubekir Şahin: RTÜK Tehditlere Boyun Eğmeyecek
Bakan Tunç: Yargı Bağımsız ve Tarafsız Karar Verir
Bakan Tunç: Yargı Bağımsız ve Tarafsız Karar Verir
Erdoğan: Bu cennet vatanı sokak terörüne teslim edemeyiz
Erdoğan: Bu cennet vatanı sokak terörüne teslim edemeyiz
Bakan Tekin'den Eğitim-Sen Eylemlerine Tepki: Hukuki Adımları Atarız
Bakan Tekin'den Eğitim-Sen Eylemlerine Tepki: Hukuki Adımları Atarız
İBB'ye Yolsuzluk Soruşturması: 3 Şirkete El Koyma Kararı
İBB'ye Yolsuzluk Soruşturması: 3 Şirkete El Koyma Kararı
MASAK'tan Özgür Özel'in Sözlerine Yanıt
MASAK'tan Özgür Özel'in Sözlerine Yanıt
'Yaşanan gelişmeler enflasyonda kalıcı hasara neden olmayacak'
'Yaşanan gelişmeler enflasyonda kalıcı hasara neden olmayacak'
İmamoğlu'nun Bilirkişi Şikayetine Takipsizlik Kararı
İmamoğlu'nun Bilirkişi Şikayetine Takipsizlik Kararı
Yılmaz'dan uyarı: Dış müdahalelerin yapılmasına zemin hazırlanıyor
Yılmaz'dan uyarı: Dış müdahalelerin yapılmasına zemin hazırlanıyor
Ekonomik boykotlar Türkiye'yi krize sürükler mi?
Ekonomik boykotlar Türkiye'yi krize sürükler mi?
Sınıf başkanı sözünü tuttu: Okula bakan getirdi
Sınıf başkanı sözünü tuttu: Okula bakan getirdi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Traktör iş yerine daldı: O anlar kamerada

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde traktörün bir iş yerine girme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mart 2025 08:34, Son Güncelleme : 26 Mart 2025 09:09
Yazdır

Yeşil Bağlar Mahallesi İbrahim Tatlıses Caddesi'nde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı ve 4 kişinin bulunduğu traktör, kontrolden çıkarak bir iş yerine girdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada traktörden düşerek yaralanan 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber