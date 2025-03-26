Traktör iş yerine daldı: O anlar kamerada

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yeşil Bağlar Mahallesi İbrahim Tatlıses Caddesi'nde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı ve 4 kişinin bulunduğu traktör, kontrolden çıkarak bir iş yerine girdi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net