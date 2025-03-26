Türkiye-Yunanistan İlişkilerinde Gerginlik Yaratan Sloganlar

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilen geçit töreninde, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri mensuplarının attığı sloganların "küstahça" olduğunu belirtti. Türkiye-Yunanistan ilişkilerini baltalamayı hedefleyen bu tür davranışların kabul edilemez olduğu vurgulandı. Kaynaklardan alınan bilgilere göre, bu durumla ilgili Yunanistan makamlarından açıklama talep edildi.

Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın Tepkisi

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Yunanistan Savunma Bakanlığı olayın ardından hızlı bir şekilde harekete geçti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, konuyla ilgili disiplin soruşturması başlatma kararı aldı. Bu adım, olayın ciddiyetini ve Yunan makamlarının konuyu ne denli önemsediklerini göstermektedir.

SYRIZA'nın Tepkisi ve Araştırma Talebi

Yunanistan'ın muhalefet partisi Radikal Sol İttifak SYRIZA, atılan sloganları kabul edilemez buldu. Parti, olayın derinlemesine araştırılmasını talep ederek, bu tür davranışların tekrarının önlenmesi gerektiğini savundu. Bu durum, iç politikada da çeşitli tepkilere yol açtı ve konunun daha geniş bir çerçevede ele alınmasına neden oldu.



