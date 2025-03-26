Bakan Memişoğlu: Sağlık Hizmetlerine Erişim Kolaylaşacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini daha kolay hale getirmek için Aile Sağlığı Merkezlerimizi güçlendirmeye kesintisiz olarak devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Bakan Memişoğlu, dün Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nın inşasında koruyucu hekimliği kritik bir noktaya konumlandırdıklarını belirten Memişoğlu, adımlarını birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirme hedefiyle attıklarını ifade etti.

Aile Hekimlerinin Rolü ve Hedefler

Aile hekimlerinin bu sürecin en önemli yapı taşlarından olduğunu düşündüklerini aktaran Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Bu kapsamda hem iş süreçlerini iyileştirmek hem de sağlık hizmetlerindeki etkinliklerini artırmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Gayemiz, el birliğiyle Aile Hekimliği Sistemimizi çok daha iyi bir noktaya taşımak."

Devam Eden Çalışmalar ve Teşekkür

Memişoğlu, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini daha kolay hale getirmek için Aile Sağlığı Merkezlerimizi güçlendirmeye kesintisiz olarak devam edeceklerini vurguladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan'a ve Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e bu süreçteki destekleri için teşekkür etti. Uzun süredir iş birliği içinde yürüttükleri çalışmalar neticesinde Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemenin tüm vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diledi.