İmamoğlu'nun Yerine Bir İsim Konuşuluyor

19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu.

Kulislerde İBB Meclis üyesi Nuri Aslan'ın adı öne çıkıyor. İmamoğlu'nun yerine gelecek ismi Belediye Meclisi belirleyecek ve bu durum büyük merak uyandırıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başkan vekili olarak seçilecek ismin kim olduğu da netleşti.

Başkanvekilliği seçiminde kulislerde Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün isimleri ön plana çıkıyordu.

Ancak, CHP'nin önereceği ismin Nuri Aslan olacağı konuşuluyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerine vekalet edecek ismin belirlenmesi amacıyla yapılan toplantıda, Gökhan Zeybek'in "Adayımız Nuri Aslan'dır" şeklinde konuştuğu belirtildi.Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından, el yazısıyla vekalet verdiği Nuri Aslan 20 Mart'tan beri İBB Başkan vekilliği görevini yürütüyor. Bu durum, İstanbul siyasetinde önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor ve kamuoyunda geniş yankı buluyor.