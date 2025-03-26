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Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dolar/TL güne 37,9990 seviyesinden yükselişle başladı. Trump'ın tarifeler konusundaki tutumu ve jeopolitik gelişmeler etkili oluyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mart 2025 09:39, Son Güncelleme : 26 Mart 2025 09:41
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Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 37,9990 seviyesinden işlem görüyor.


Dün yatay hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışın hemen altında 37,9747'den tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.10 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 37,9990 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışa paralel 40,9870'ten ve sterlin/TL de yüzde 0,1 düşüşle 49,1540'tan satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 yükselişle 104,3 seviyesinde bulunuyor.

ABD Ekonomik Gelişmeleri ve Jeopolitik Etkiler

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelere ilişkin daha ılımlı bir tutum sergileyebileceği beklentisi ve jeopolitik gerilimlerin azalabileceğine yönelik gelişmeler varlık fiyatlamalarını etkilemeyi sürdürüyor. Gelecek hafta ABD'nin tarifeler konusunda alacağı kararlar ve diğer ekonomilerden gelecek karşılıklar başlıca soru işaretleri arasında bulunurken, ABD yönetiminin son dönemde konuya ilişkin ılımlı yönde gelişen tavrı dünya genelinde konuya ilişkin iyimserlikleri besliyor.

Jeopolitik Gelişmelerin Etkisi

Jeopolitik tarafta, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ateşkes sağlanması konusunda tarafların müzakere masasına oturmayı kabul etmesi de, bir süredir yüksek seyreden tansiyonun yatışmasına katkı sağlayan bir diğer önemli gelişme olarak öne çıkıyor.

Türkiye Ekonomik Gelişmeleri

Öte yandan, yurt içinde, Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın, uluslararası yatırımcılarla geniş katılımlı videokonferans gerçekleştirdiği ve güncel gelişmelere ilişkin yatırımcıların sorularını yanıtladığı belirtildi. Şimşek, uluslararası yatırımcılarla yaptığı toplantıda, piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için tüm adımların en kısa sürede atıldığını, son gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkilerinin geçici ve sınırlı olmasını beklediğini belirterek, gelecek dönemde ihtiyaç halinde gereken adımların atılacağını bildirdi.

Piyasa Analizleri ve Beklentiler


  • Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon ve ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirtiyor.
  • Teknik açıdan dolar endeksinde 104,5'in direnç, 103,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını ifade ediyorlar.


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