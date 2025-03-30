Çalışma İzin Belgesi Ve Özel Güvenlik Kimlik Kartı Yenilenmeyen Memur Atılabilir Mi?

İlk derece: Düzenleme daha sonra yürürlüğe girmiştir

Davacının güvenlik görevlisi olarak 01/07/1996 tarihinde çalışmaya başladığı, dava konusu işlemin sebebini teşkil eden şartların düzenlendiği 5188 sayılı Kanun'un ise 2004 yılında yürürlüğe girdiği, memuriyete kabul edilirken aranılmayan bir şartın sonradan kaybedildiğinden de bahsedilemez.

İstinaf: Yenilemek zorundadır

5188 sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesinden önce göreve başlamış olsa da, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutularak özel güvenlik kimlik kartını yenilemek zorunda olan, ancak özel güvenlik kimlik kartını yenilemek için müracaatta bulunmayan ve dolayısıyla bu görevi yapabilmek için şart olan özel güvenlik kimlik kartına sahip olmayan davacının, bu memurluğa alınmak için gereken şartı memurluğu sırasında kaybetmiş duruma düştüğü, davacının özel güvenlik ve çalışma izin belgesi ve özel güvenlik kimlik kartı yenilenmediğinden, mevzuat hükümleri ile düzenlenmiş mesleğe alınma özel şartlarından birini kaybetmiştir.

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2023/6716

Karar No: 2024/5473

İSTEMİN KONUSU:

.Bölge İdare Mahkemesi. İdari Dava Dairesinin .tarih ve E: ., K: .sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Ege Üniversitesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi, genel idare hizmetleri sınıfında, koruma ve güvenlik kadrosunda görev yapan davacının, özel güvenlik ve çalışma izin belgesi ve özel güvenlik kimlik kartı yenilenmediğinden, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 10. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve 11. maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 98. maddesinin (b) bendi uyarınca kamu görevine son verilmesine ilişkin Ege Üniversitesi Rektörlüğünün. tarih ve .sayılı işleminin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

. İdare Mahkemesinin .tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; davacının güvenlik görevlisi olarak 01/07/1996 tarihinde çalışmaya başladığı, dava konusu işlemin sebebini teşkil eden şartların düzenlendiği 5188 sayılı Kanun'un ise 2004 yılında yürürlüğe girdiği, memuriyete kabul edilirken aranılmayan bir şartın sonradan kaybedildiğinden de bahsedilemeyeceğinden, davacının 5188 sayılı Kanun'un 10. ve 11. maddesi hükümleri uyarınca memuriyet şartlarını yitirdiğinden bahisle 657 sayılı Kanun'un 98. maddesi uyarınca memuriyetine son verilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

.Bölge İdare Mahkemesi. İdari Dava Dairesince; 5188 sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesinden önce göreve başlamış olsa da, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutularak özel güvenlik kimlik kartını yenilemek zorunda olan, ancak özel güvenlik kimlik kartını yenilemek için müracaatta bulunmayan ve dolayısıyla bu görevi yapabilmek için şart olan özel güvenlik kimlik kartına sahip olmayan davacının, bu memurluğa alınmak için gereken şartı memurluğu sırasında kaybetmiş duruma düştüğü, davacının özel güvenlik ve çalışma izin belgesi ve özel güvenlik kimlik kartı yenilenmediğinden, mevzuat hükümleri ile düzenlenmiş mesleğe alınma özel şartlarından birini kaybetmiş olduğu, bu durumda, 5188 sayılı Kanun'un 10. ve 11. maddeleriyle, 657 sayılı Kanun'un 98. maddesinin (b) bendi uyarınca kamu görevine son verilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun kabulüne, İdare Mahkemesi kararının kaldırılmasına, davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Ceza mahkemesinde süren şahsi davası sebebiyle kartının yenilenmediği, bu durumun hukuka aykırı olduğu, hakkında özel güvenlik kimlik kartının verilmemesine gerekçe olabilecek bir durumun olmadığı belirtilerek, kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu belirtilerek, temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

Öte yandan, her ne kadar temyize konu .Bölge İdare Mahkemesi .İdari Dava Dairesince verilen ; istinaf başvurusunun kabulü, İdare Mahkemesi kararının kaldırılması, davanın reddi kararında, davacının özel güvenlik kimlik kartını yenilemek için müracaatta bulunmadığı ve dolayısıyla görev yapabilmek için şart olan özel güvenlik kimlik kartına sahip olma şartını sağlamadığı belirtilmiş ise de, dava dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin incelenmesinden, davacının özel güvenlik kimlik kartının yenilenmesi için kursa katıldığı, kurs sonu sınavına girdiği ve sınavda başarılı olduğu, ancak hakkında süren bir ceza davası olduğu için kimlik kartının yenilenmediği anlaşılmış olup, bu husus sonucu itibarıyla hukuka uygun bulunan kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu işlemin iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun yukarıda özetlenen gerekçe ile kabulü, İdare Mahkemesi kararının kaldırılması, davanın reddi yolundaki temyize konu .Bölge İdare Mahkemesi .İdari Dava Dairesinin .tarih ve E:., K:.sayılı kararının yukarıda belirtilen açıklama ile ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de .Bölge İdare Mahkemesi . İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın . İdare Mahkemesine gönderilmesine, kesin olarak 11/12/2024 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.



