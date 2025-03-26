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Kulisleri karıştıran iddia! 'Kılıçdaroğlu' geri mi dönüyor?

CHP'nin 6 Nisan'daki olağanüstü kurultay kararı yargıya taşındı, iptal talebiyle gözler mahkemede. Tartışmalar sürerken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden parti liderliğine dönme olasılığı gündeme geldi.

Haber Giriş : 26 Mart 2025 09:46, Son Güncelleme : 26 Mart 2025 09:54
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Kulisleri karıştıran iddia! 'Kılıçdaroğlu' geri mi dönüyor?

CHP Yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve görevden alınmasının ardından, arka arkaya yaptığı toplantılarla yol haritasını belirlemeye çalışıyor. 2023'te yapılan 38. Olağanüstü Kurultay'ın iptali ve kayyum atanması olasılığına karşı 6 Nisan'da olağanüstü kurultay kararı alan CHP'nin bu kararı yargıya taşındı. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da aralarında bulunduğu üç kişinin, 6 Nisan'daki olağanüstü kurultayın iptali için başvuru yapması, bir kez daha gözlerin yargıya çevrilmesine neden oldu. CHP yöneticileri ise bütün bu olasılıklara karşı "B Planlarının hazır olduğunu" belirtiyor.

Olağanüstü Kurultay Kararının İptali

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre; CHP kulislerinde en olumsuz senaryonun 38. Olağan Kurultayı'nın "yok hükmünde" sayılması olduğu belirtiliyor. Böyle bir karar, önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin partinin başına geçmesi anlamına geliyor. Özel'in olağanüstü kurultay kararını açıklamasının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 2023 kurultayında "iradeleri fesata uğratılan delegelerin oyları karar yeter sayısını etkileyecek düzeye ulaşması" halinde, genel başkan dahil, kurultayda yapılan seçimlerin yok hükmünde olduğunu savunmuştu.

İstanbul İl Kongresi'nin İptali

En fazla delegenin seçildiği İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesiyle 38. Olağan Kurultay'ın da iptalinin yolunun açılabileceği iddia ediliyor.

'Kurultay yok hükmünde sayılırsa şartlar değişir'

Böyle bir durumda Kılıçdaroğlu'nun alacağı tutumun önem kazanacağına dikkat çekiliyor.Kılıçdaroğlu'na yakın bir grup, "Böyle bir durumda, partiyi ortada bırakmaz. Partinin başına geçer ama en kısa sürede de kurultay kararı alır" görüşünü savunuyor. "Kurultay yok hükmünde sayılırsa, şartlar değişir" diyen bazı CHP milletvekilleri, sadece Kılıçdaroğlu değil, başka isimlerin de genel başkanlık yarışına girebileceğini, Parti Meclisi için de ciddi bir yarış olabileceği görüşünü savunuyor. Lütfü Savaş'la birlikte üç kişinin olağanüstü kurultayın iptali başvurusunun altında da bu beklentinin yattığı ifade ediliyor.

İmamoğlu'nun Adaylığı Resmileşiyor

Öte yandan CHP yönetimi, parti üyelerinin katılımıyla yapılan ön seçimde bir milyon 653 bin üyenin oylarıyla partinin cumhurbaşkanı adayı ilan edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını Meclis grubunda da oylama kararı aldı. CHP'nin Meclis grubu Perşembe günü basına kapalı toplanarak İmamoğlu'nun adaylığını oylayacak. Gruptan İmamoğlu'nun aday olarak çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak resmen adaylaşması, seçim takviminin ilan edilmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu kararıyla mümkün olabilecek.

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