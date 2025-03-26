Hakem krizi: Dev derbiyi hangi hakem yönetecek?

TFF yönetimi, Beşiktaş'ın yabancı hakem ısrarıyla bir kararsızlık yaşadı. Yönetim kurulunda oylar eşit çıktı. Başkan Hacıosmanoğlu yerli hakemde geri adım atmadı ve

Bir kez daha bu iş olursa, önünü alamayız

düşüncesini savundu.

Yabancı Hakem Tartışması

Beşiktaş ile Galatasaray arasında cumartesi günü oynanacak kritik derbide karşılaşmanın önüne geçen yerli-yabancı hakem tartışması tam gaz devam ediyor. TFF yönetimi, milli maçlar öncesinde yaptığı toplantıda bu konuyu da görüşürken, başkan İbrahim Hacıosmanoğlu dışında diğer yönetim kurulu üyeleri ikiye bölünmüş durumdaydı.

Yerli Hakem Kararı

Bir kısmı yerli, diğer bir kısmı ise yabancı hakem demişti. Son gelinen noktada başkanın Türk hakem düşüncesi devam ederken, MHK de yerli isim için çalışma yapıyor. Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun

Şimdi bir kez daha yabancı kararı alırsak bu taleplerin önüne geçemeyiz

düşüncesinde olduğu öğrenildi.Sabah'ta yer alan habere göre Merkez Hakem Kurulu'nda ise

Bize gelen bir talimat yok. Maçları yönetecek hakemleri perşembe günü (yarın) açıklayacağız. Son dakika yönetim bir karar alırsa bunu bilemeyiz

şeklinde konuşulduğu aktarıldı.

Favori Mehmet Türkmen

Bu arada maçın Türk hakem favorisi ise Mehmet Türkmen. 32 yaşındaki Türkmen kararında değişiklik olursa ikinci ihtimal Cihan Aydın olacak. En son sırada ise gerçekleşme ihtimali en zor hakem de Atilla Karaoğlan gösteriliyor.

Meler'in Yerine Yönetmişti

İrlanda-Bulgaristan karşılaşmasında Halil Umut Meler sakatlanınca yerine 4. hakem Mehmet Türkmen maçı tamamlamıştı. İstanbul bölgesi hakemi olan Türkmen, bu sezon MHK'nin gözde isimlerinden biri olurken 7 Aralık 2024'te oynanan ve Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı Fenerbahçe maçını da yönetmişti. Derbide yüzde 90, Türkmen'in düdük çalması bekleniyor.