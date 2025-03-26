Hakem krizi: Dev derbiyi hangi hakem yönetecek?

Türkiye Kamu-Sen'den Bakan Işıkhan'la İftar
Türkiye Kamu-Sen'den Bakan Işıkhan'la İftar
%0 Faizli ve Taksitli 55.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli ve Taksitli 55.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
TCMB Mart 2025 Enflasyon Beklentilerini Açıkladı
TCMB Mart 2025 Enflasyon Beklentilerini Açıkladı
İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği hesaplara yatıyor
İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği hesaplara yatıyor
Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
Kulisleri karıştıran iddia! 'Kılıçdaroğlu' geri mi dönüyor?
Kulisleri karıştıran iddia! 'Kılıçdaroğlu' geri mi dönüyor?
Ticaret Bakanlığı'ndan Kırmızı Et Fiyatlarına Sıkı Denetim
Ticaret Bakanlığı'ndan Kırmızı Et Fiyatlarına Sıkı Denetim
MASAK'tan Özgür Özel'in Eleştirilerine Yanıt
MASAK'tan Özgür Özel'in Eleştirilerine Yanıt
Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak yağış ve çığ tehlikesi!
Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak yağış ve çığ tehlikesi!
Petrol Fiyatları Zirvede: Akaryakıta Zam Kapıda
Petrol Fiyatları Zirvede: Akaryakıta Zam Kapıda
Efkan Ala: Siyaset Sorun Çözme Aracıdır, Sorun Üretmez
Efkan Ala: Siyaset Sorun Çözme Aracıdır, Sorun Üretmez
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Suriye'ye Altyapı Desteği
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Suriye'ye Altyapı Desteği
Metro İstanbul'dan duyuru
Metro İstanbul'dan duyuru
Başkentte izinsiz gösteriye müdahale eden 1 polis yaralandı
Başkentte izinsiz gösteriye müdahale eden 1 polis yaralandı
Emekli Bayram İkramiyelerine Zam, Genel Kurul'da
Emekli Bayram İkramiyelerine Zam, Genel Kurul'da
Trump'tan, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
Trump'tan, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
İBB soruşturmasının ilk üç gününde MB ne kadar döviz sattı?
İBB soruşturmasının ilk üç gününde MB ne kadar döviz sattı?
Özel açıkladı: İmamoğlu'nun yerine kim seçilecek?
Özel açıkladı: İmamoğlu'nun yerine kim seçilecek?
Milli Emlak Uzman Yardımcısı Alımı Başlıyor
Milli Emlak Uzman Yardımcısı Alımı Başlıyor
Ebubekir Şahin: RTÜK Tehditlere Boyun Eğmeyecek
Ebubekir Şahin: RTÜK Tehditlere Boyun Eğmeyecek
Bakan Tunç: Yargı Bağımsız ve Tarafsız Karar Verir
Bakan Tunç: Yargı Bağımsız ve Tarafsız Karar Verir
Erdoğan: Bu cennet vatanı sokak terörüne teslim edemeyiz
Erdoğan: Bu cennet vatanı sokak terörüne teslim edemeyiz
Bakan Tekin'den Eğitim-Sen Eylemlerine Tepki: Hukuki Adımları Atarız
Bakan Tekin'den Eğitim-Sen Eylemlerine Tepki: Hukuki Adımları Atarız
İBB'ye Yolsuzluk Soruşturması: 3 Şirkete El Koyma Kararı
İBB'ye Yolsuzluk Soruşturması: 3 Şirkete El Koyma Kararı
MASAK'tan Özgür Özel'in Sözlerine Yanıt
MASAK'tan Özgür Özel'in Sözlerine Yanıt
'Yaşanan gelişmeler enflasyonda kalıcı hasara neden olmayacak'
'Yaşanan gelişmeler enflasyonda kalıcı hasara neden olmayacak'
İmamoğlu'nun Bilirkişi Şikayetine Takipsizlik Kararı
İmamoğlu'nun Bilirkişi Şikayetine Takipsizlik Kararı
Yılmaz'dan uyarı: Dış müdahalelerin yapılmasına zemin hazırlanıyor
Yılmaz'dan uyarı: Dış müdahalelerin yapılmasına zemin hazırlanıyor
Ekonomik boykotlar Türkiye'yi krize sürükler mi?
Ekonomik boykotlar Türkiye'yi krize sürükler mi?
Sınıf başkanı sözünü tuttu: Okula bakan getirdi
Sınıf başkanı sözünü tuttu: Okula bakan getirdi
Ana sayfaHaberler Spor

Hakem krizi: Dev derbiyi hangi hakem yönetecek?

TFF yönetimi, Beşiktaş'ın yabancı hakem isteğiyle ikiye bölündü. Başkan Hacıosmanoğlu, yerli hakemde ısrarcı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 26 Mart 2025 09:55, Son Güncelleme : 26 Mart 2025 09:58
Yazdır
Hakem krizi: Dev derbiyi hangi hakem yönetecek?

TFF yönetimi, Beşiktaş'ın yabancı hakem ısrarıyla bir kararsızlık yaşadı. Yönetim kurulunda oylar eşit çıktı. Başkan Hacıosmanoğlu yerli hakemde geri adım atmadı ve

Bir kez daha bu iş olursa, önünü alamayız

düşüncesini savundu.

Yabancı Hakem Tartışması

Beşiktaş ile Galatasaray arasında cumartesi günü oynanacak kritik derbide karşılaşmanın önüne geçen yerli-yabancı hakem tartışması tam gaz devam ediyor. TFF yönetimi, milli maçlar öncesinde yaptığı toplantıda bu konuyu da görüşürken, başkan İbrahim Hacıosmanoğlu dışında diğer yönetim kurulu üyeleri ikiye bölünmüş durumdaydı.

Yerli Hakem Kararı

Bir kısmı yerli, diğer bir kısmı ise yabancı hakem demişti. Son gelinen noktada başkanın Türk hakem düşüncesi devam ederken, MHK de yerli isim için çalışma yapıyor. Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun

Şimdi bir kez daha yabancı kararı alırsak bu taleplerin önüne geçemeyiz

düşüncesinde olduğu öğrenildi.Sabah'ta yer alan habere göre Merkez Hakem Kurulu'nda ise

Bize gelen bir talimat yok. Maçları yönetecek hakemleri perşembe günü (yarın) açıklayacağız. Son dakika yönetim bir karar alırsa bunu bilemeyiz

şeklinde konuşulduğu aktarıldı.

Favori Mehmet Türkmen

Bu arada maçın Türk hakem favorisi ise Mehmet Türkmen. 32 yaşındaki Türkmen kararında değişiklik olursa ikinci ihtimal Cihan Aydın olacak. En son sırada ise gerçekleşme ihtimali en zor hakem de Atilla Karaoğlan gösteriliyor.

Meler'in Yerine Yönetmişti

İrlanda-Bulgaristan karşılaşmasında Halil Umut Meler sakatlanınca yerine 4. hakem Mehmet Türkmen maçı tamamlamıştı. İstanbul bölgesi hakemi olan Türkmen, bu sezon MHK'nin gözde isimlerinden biri olurken 7 Aralık 2024'te oynanan ve Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı Fenerbahçe maçını da yönetmişti. Derbide yüzde 90, Türkmen'in düdük çalması bekleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber