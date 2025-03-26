Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

Türkiye Kamu-Sen'den Bakan Işıkhan'la İftar
Türkiye Kamu-Sen'den Bakan Işıkhan'la İftar
%0 Faizli ve Taksitli 55.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli ve Taksitli 55.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
TCMB Mart 2025 Enflasyon Beklentilerini Açıkladı
TCMB Mart 2025 Enflasyon Beklentilerini Açıkladı
İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği hesaplara yatıyor
İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği hesaplara yatıyor
Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
Kulisleri karıştıran iddia! 'Kılıçdaroğlu' geri mi dönüyor?
Kulisleri karıştıran iddia! 'Kılıçdaroğlu' geri mi dönüyor?
Ticaret Bakanlığı'ndan Kırmızı Et Fiyatlarına Sıkı Denetim
Ticaret Bakanlığı'ndan Kırmızı Et Fiyatlarına Sıkı Denetim
MASAK'tan Özgür Özel'in Eleştirilerine Yanıt
MASAK'tan Özgür Özel'in Eleştirilerine Yanıt
Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak yağış ve çığ tehlikesi!
Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak yağış ve çığ tehlikesi!
Petrol Fiyatları Zirvede: Akaryakıta Zam Kapıda
Petrol Fiyatları Zirvede: Akaryakıta Zam Kapıda
Efkan Ala: Siyaset Sorun Çözme Aracıdır, Sorun Üretmez
Efkan Ala: Siyaset Sorun Çözme Aracıdır, Sorun Üretmez
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Suriye'ye Altyapı Desteği
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Suriye'ye Altyapı Desteği
Metro İstanbul'dan duyuru
Metro İstanbul'dan duyuru
Başkentte izinsiz gösteriye müdahale eden 1 polis yaralandı
Başkentte izinsiz gösteriye müdahale eden 1 polis yaralandı
Emekli Bayram İkramiyelerine Zam, Genel Kurul'da
Emekli Bayram İkramiyelerine Zam, Genel Kurul'da
Trump'tan, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
Trump'tan, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
İBB soruşturmasının ilk üç gününde MB ne kadar döviz sattı?
İBB soruşturmasının ilk üç gününde MB ne kadar döviz sattı?
Özel açıkladı: İmamoğlu'nun yerine kim seçilecek?
Özel açıkladı: İmamoğlu'nun yerine kim seçilecek?
Milli Emlak Uzman Yardımcısı Alımı Başlıyor
Milli Emlak Uzman Yardımcısı Alımı Başlıyor
Ebubekir Şahin: RTÜK Tehditlere Boyun Eğmeyecek
Ebubekir Şahin: RTÜK Tehditlere Boyun Eğmeyecek
Bakan Tunç: Yargı Bağımsız ve Tarafsız Karar Verir
Bakan Tunç: Yargı Bağımsız ve Tarafsız Karar Verir
Erdoğan: Bu cennet vatanı sokak terörüne teslim edemeyiz
Erdoğan: Bu cennet vatanı sokak terörüne teslim edemeyiz
Bakan Tekin'den Eğitim-Sen Eylemlerine Tepki: Hukuki Adımları Atarız
Bakan Tekin'den Eğitim-Sen Eylemlerine Tepki: Hukuki Adımları Atarız
İBB'ye Yolsuzluk Soruşturması: 3 Şirkete El Koyma Kararı
İBB'ye Yolsuzluk Soruşturması: 3 Şirkete El Koyma Kararı
MASAK'tan Özgür Özel'in Sözlerine Yanıt
MASAK'tan Özgür Özel'in Sözlerine Yanıt
'Yaşanan gelişmeler enflasyonda kalıcı hasara neden olmayacak'
'Yaşanan gelişmeler enflasyonda kalıcı hasara neden olmayacak'
İmamoğlu'nun Bilirkişi Şikayetine Takipsizlik Kararı
İmamoğlu'nun Bilirkişi Şikayetine Takipsizlik Kararı
Yılmaz'dan uyarı: Dış müdahalelerin yapılmasına zemin hazırlanıyor
Yılmaz'dan uyarı: Dış müdahalelerin yapılmasına zemin hazırlanıyor
Ekonomik boykotlar Türkiye'yi krize sürükler mi?
Ekonomik boykotlar Türkiye'yi krize sürükler mi?
Sınıf başkanı sözünü tuttu: Okula bakan getirdi
Sınıf başkanı sözünü tuttu: Okula bakan getirdi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,01 düşüşle 9.617,01 puana geriledi. Bankacılık ve holding endeksleri de değer kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mart 2025 10:02, Son Güncelleme : 26 Mart 2025 10:03
Yazdır
Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,01 düşüşle 9.617,01 puandan başladı.Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 98,57 puan ve yüzde 1,01 azalışla 9.617,01 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,85 ve holding endeksi yüzde 0,74 değer kaybetti.

Sektör Endeksleri: En Fazla Kazandıran ve Kaybettirenler

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,39 ile bilişim olurken, en fazla kaybettiren yüzde 2,29 ile madencilik oldu. Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,48 değer kazanarak 9.715,58 puandan tamamladı.

Küresel Piyasalarda Pozitif Seyir ve Türkiye'deki Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelere ilişkin daha ılımlı bir tutum sergileyebileceği beklentisi ve jeopolitik gerilimlerin azalabileceğine yönelik gelişmelerle pozitif bir seyir öne çıkıyor. Öte yandan, yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın, uluslararası yatırımcılarla geniş katılımlı videokonferans gerçekleştirdiği ve güncel gelişmelere ilişkin yatırımcıların sorularını yanıtladığı belirtildi.Şimşek, uluslararası yatırımcılarla yaptığı toplantıda, piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için tüm adımların en kısa sürede atıldığını, son gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkilerinin geçici ve sınırlı olmasını beklediğini belirterek, gelecek dönemde ihtiyaç halinde gereken adımların atılacağını bildirdi.

Güncel Ekonomik Takipler ve Teknik Görünüm

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon ve ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 puanın destek, 9.700 ve 9.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber