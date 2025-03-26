Bayramda çalışanlar ne kadar mesai alacak?

Resmi ve dini bayramlarda çalışanlara ödenen ek ücrete bayram mesaisi denir. Çalışanların günlük ücretleri, iki katı olarak hesaplanır. Bayramda çalışan bir işçinin brüt maaşı 30'a bölünerek günlük ücreti bulunur ve bu rakam iki ile çarpılarak bayram mesai ücreti ortaya çıkar.

2025 Bayram Mesai Ücreti Ne Kadar?

2025 yılı için brüt asgari ücret 26.005 TL olarak belirlendi. Buna göre:

Günlük brüt ücret: 866,85 TL

Bayramda çalışan bir işçi, normal maaşına ek olarak 866,85 TL mesai ücreti alır.

3,5 gün çalışan bir işçinin toplam bayram mesai ücreti: 3.033 TL





Bayram Mesaisi Hafta Sonuna Denk Gelirse Ne Olur?

Bayram günü hafta sonuna denk gelirse, mesai ücreti 2,5 katına çıkar.

Günlük mesai ücreti: 1.300 TL

2025 Ramazan Bayramı'nda arife günü Cumartesi, bayramın 1. günü Pazar olduğundan, hafta sonu çalışan bir işçiye ek olarak 1.950 TL ödeme yapılacak.

Toplamda 3,5 günlük bayram mesaisinde çalışan bir işçi 3.683 TL ek mesai ücreti alacak.





Bayramda Fazla Mesai Yapılırsa Ücret Artar mı?

Evet. Bayram günü normal çalışma süresinden fazla mesai yapan işçiye yüzde 50 ek ödeme yapılır.

Bayramda Çalışmak Zorunlu mu?

Hayır. İş Kanunu'na göre işverenler çalışanlarını bayramda çalışmaya zorlayamaz. Ancak iş sözleşmesinde bayramda çalışmaya dair bir hüküm varsa, çalışanın işverenin talebine uyması gerekebilir.

Bayram Mesai Ücreti Yerine İzin Kullanılabilir mi?

Çalışan dilerse mesai ücretini alabilir, dilerse bunun yerine izin hakkı kullanabilir. Ancak bu, işveren ve çalışan arasındaki anlaşmaya bağlıdır.

Bayramda 1 Saat Çalışan Tam Günlük Ücret Alır mı?

Evet! İşveren, bir çalışanını bayram günü sadece 1 saat bile çalıştırırsa, tam günlük ücret ödemek zorundadır.