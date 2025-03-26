TCMB Mart 2025 Enflasyon Beklentilerini Açıkladı

Yıllık enflasyon beklentileri, Mart ayında piyasa katılımcıları ve reel sektör için gerilerken, hane halkı için yükseliş gösterdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" raporunu yayımladı. Bu rapora göre, Mart ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları için 0,7 puan azalarak yüzde 24,6'ya, reel sektör için ise 0,8 puan düşerek yüzde 41,1'e geriledi. Ancak hane halkı için bu beklenti 0,1 puan artarak yüzde 59,3 seviyesine yükseldi. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı ise geçen aya göre 3 puan artarak yüzde 31,3 oldu.