Balkondan Düşen Bankacı Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, 4 katlı bir binanın son katındaki balkondan düşen bankacı Asım Ünal (40), hayatını kaybetti.

Olay, sabahın erken saatlerinde, saat 05.00 civarında Seydilli Mahallesi'nde yaşandı. Binanın son katında ikamet eden Asım Ünal, dengesini kaybederek balkondan düştü.

Olay yerine yapılan ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Asım Ünal'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ünal'ın cenazesi, detaylı inceleme ve otopsi için morga götürüldü. Polis, olayın nedenini belirlemek amacıyla geniş kapsamlı bir inceleme başlattı.