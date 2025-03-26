İzmir'de Boya Atığı Deşarjına 8 Milyon TL Ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Körfezi'ne boya atığı deşarj eden bir vinç bakım firmasına 8 milyon 359 bin lira para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan İzmir Körfezi İçin Önemli Adım

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekiplerinin liman bölgesinde gerçekleştirdiği denetim sırasında, vinç bakımı sırasında boyama işlemiyle oluşan atıkların İzmir Körfezi'ne deşarj edildiği tespit edildi.

Çevre Kanunu Kapsamında Yaptırımlar

Açıklamada, inceleme sonrasında kirliliğe neden olan firmaya, Çevre Kanunu kapsamında 8 milyon 359 bin lira idari ceza uygulandığı ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Denetimler liman bölgesinde gerçekleştirildi.

Vinç bakımı sırasında oluşan atıklar körfeze deşarj edildi.

8 milyon 359 bin lira idari ceza kesildi.

Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.



