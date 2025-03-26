Türkiye Kamu-Sen'den Bakan Işıkhan'la İftar

Türkiye'nin en büyük memur konfederasyonlarından biri olan Türkiye Kamu-Sen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ı Ankara'daki iftar programında ağırladı. Sendikanın genel merkezinde düzenlenen programa konfederasyon yöneticileri, şube başkanları, kadın komisyonları ve çok sayıda davetli katıldı. Programda memur maaşları, enflasyonun kamu çalışanları üzerindeki etkisi, emekli aylıkları ve sosyal haklar gibi birçok önemli konu ele alındı.

Önder Kahveci: Memurlar Geçim Sıkıntısıyla Karşı Karşıya

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, yaptığı konuşmada kamu çalışanlarının ekonomik olarak zor bir süreçten geçtiğini vurguladı. Artan enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle memurların alım gücünün düştüğünü belirten Kahveci, hükümetten acil ekonomik önlemler almasını talep etti.

Kahveci'nin Talepleri





Memurlara refah payı eklenmeli: Enflasyon karşısında ezilen memurların maaşları, yaşam standartlarını koruyacak şekilde artırılmalı.

Enflasyon karşısında ezilen memurların maaşları, yaşam standartlarını koruyacak şekilde artırılmalı. Enflasyon farkı anında maaşlara yansıtılmalı: Enflasyon farkının yalnızca altı ayda bir değil, aylık olarak maaşlara eklenmesi sağlanmalı.

Enflasyon farkının yalnızca altı ayda bir değil, aylık olarak maaşlara eklenmesi sağlanmalı. Ek gösterge sorunu çözüme kavuşturulmalı: Kamu çalışanlarının ek gösterge düzenlemelerinden adil bir şekilde yararlanması sağlanmalı.

Kamu çalışanlarının ek gösterge düzenlemelerinden adil bir şekilde yararlanması sağlanmalı. Emeklilere yönelik ek ödeme mekanizması oluşturulmalı: Emekli maaşları düşük kaldığı için ek sosyal haklar sağlanmalı.

Emekli maaşları düşük kaldığı için ek sosyal haklar sağlanmalı. Memurlara da bayram ikramiyesi verilmeli: Emeklilere verilen bayram ikramiyesi, aktif olarak çalışan memurlara da verilmeli.

Emeklilere verilen bayram ikramiyesi, aktif olarak çalışan memurlara da verilmeli. Vergi yükü hafifletilmeli: Kamu çalışanlarının maaşlarından kesilen gelir vergisi oranları düşürülerek, çalışanların daha fazla gelir elde etmesi sağlanmalı.

Kahveci, konuşmasında kamuda çalışan milyonlarca kişinin ekonomik şartlarının iyileştirilmesi için ciddi adımlar atılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, kamu çalışanlarının ekonomik olarak güçlü olmalarının, devletin işleyişine olumlu katkı sunacağını ifade etti. Türkiye Kamu-Sen'in bugüne kadar milli ve manevi değerlere sahip çıkmayı kendine ilke edindiğini ve ülkenin menfaatlerini her zaman göz önünde bulundurarak sendikal mücadele verdiklerini söyledi.

Bakan Işıkhan: Diyalog Kanallarını Açık Tutacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı konuşmada Türkiye Kamu-Sen'in kamu çalışanlarının güçlü sesi olduğunu belirtti. Kamu çalışanlarının haklarını korumak adına sendikalarla diyalog halinde olacaklarını ifade eden Işıkhan, memur maaşlarına yönelik talepleri dinlediklerini ve değerlendirmeye alacaklarını söyledi. Hükümetin kamu personel rejimini daha çağdaş ve kapsayıcı hale getirmek için çalışmalar yürüttüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

Çalışanlarımızın sorunlarının çözülmesi için sosyal diyalog mekanizmalarını işletmek son derece önemlidir. Biz de Bakanlık olarak diyaloğun tüm kanallarını açık tutuyor ve paydaşlarımızla fikir alışverişi yaparak konulara eğiliyoruz. Bütün çalışanlarımızın beklentilerini karşılamak için mesai harcıyoruz.

Bakan Işıkhan ayrıca, sendikaların önerdiği politika değişikliklerini dikkate aldıklarını ve bu doğrultuda düzenlemeler yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Kamu Çalışanlarının Beklentileri Karşılanmalı

Programda konuşan diğer sendika yetkilileri de memur maaşlarının artan enflasyon karşısında yetersiz kaldığını belirtti. Çalışanların ekonomik refah seviyelerinin düştüğünü vurgulayan yetkililer, özellikle büyükşehirlerde yaşayan memurların barınma, kira ve temel gıda harcamaları konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığını dile getirdi. Bunun yanı sıra emekli maaşlarının çalışanların aldığı maaşların neredeyse yarısına düştüğünü belirten yetkililer, emekli olan memurların ekonomik anlamda büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığını ifade etti.Program, konuşmaların ardından dayanışma mesajları ve birlik beraberlik vurgularıyla sona erdi. Türkiye Kamu-Sen yetkilileri, hükümetin en kısa sürede memur maaşları ve sosyal haklar konularında somut adımlar atmasını beklediklerini ifade etti.