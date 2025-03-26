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Kadınlar kahvesine erkeklerin girmesi yasak

Bursa'da açılan kadınlara özel kahvehane, iftar sonrası sohbet ve oyun için ideal bir mekan oldu. Erkeklerin girmesi yasak.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Mart 2025 11:48, Son Güncelleme : 26 Mart 2025 11:50
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Kadınlar kahvesine erkeklerin girmesi yasak

Bursa'da Filiz Günhan'ın açtığı 'Kadınlar Kahvehanesi' büyük ilgi görüyor. Erkeklerin girmesinin yasak olduğu bu özel mekan, kısa sürede müdavimlerini kazanarak, kadınların uğrak noktası haline geldi. İftar sofralarını topladıktan sonra buraya gelen kadınlar, sahura kadar sohbet edip oyun oynuyor. Aynı zamanda dışarıdan yiyecek getirilmesine de izin verilen kahvehanede, kadın girişimciler de destekleniyor. Çevre ilçelerden gelen kadınlar, hafta sonları Vatan Kadınlar Kooperatifi'nin ürettiği hamur işlerini satın alabiliyor ve meşrubat ile tost servisi de yapılıyor.

Kadınlar Kahvehanesi: Sosyal Buluşma Noktası

Kahvehane, kadınların buluşma noktası olarak tanımlanıyor. Filiz Günhan, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden emekli olduktan sonra evde oturmak yerine, erkekler gibi kadınların da gideceği bir alan yaratmak istedi. Mahalledeki kadınlar, iftardan sonra buraya gelerek sohbet ediyor ve içeceklerini içiyor. Sahura kadar burada kalanlar da bulunuyor.

Doğal Terapi ve Eğlenceli Aktiviteler

Kahvehaneye gelen kadınlar arasında dertleşme ve paylaşım da önemli bir yer tutuyor. Filiz Günhan, bu ortamda doğal bir terapi hizmeti sunduklarını belirtiyor. Kadınların canlarının sıkılmaması için tavla ve okey gibi eğlenceli aktiviteler de mevcut.

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