Isparta'da Belediye Başkanı ve Adliye Görevlisi Tutuklandı

Isparta'da Gelendost ilçesinin Belediye Başkanı Mustafa Özmen ve adliyede görevli bir şüpheli, yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Yalvaç Başsavcılığı tarafından sürdürülen bu soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Belediye Başkanı Özmen, Yalvaç Adliyesi personeli R.B, belediye başkanının babası M. Özmen, annesi Ş. Özmen, belediye özel kalem personeli H.B. ve esnaf Y.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ardından, Yalvaç Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden esnaf Y.K, tanık sıfatıyla ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakıldı.

Belediye personeli H.B. de savcılık sorgusunun ardından salıverildi. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlılardan Özmen ile R.B. "rüşvet", "zimmet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı, belediye başkanının anne ve babası ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Isparta Valiliği, 24 Mart tarihinde Özmen ve diğer 5 şüphelinin polis ekiplerince gözaltına alındığını açıklamıştı.