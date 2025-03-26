Şimşek: Finansal Oynaklık Kısa Vadeli Etkili Olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansal piyasalardaki oynaklığın beklentilere etkisinin kısa vadeli ve sınırlı olmasını öngördüklerini belirtti.

Şimşek, sektörel enflasyon beklentilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, piyasa katılımcılarının ve reel sektörün enflasyon beklentilerinin iyileştiğini vurguladı.

12 ay sonrası enflasyon beklentisinin piyasa katılımcılarında yüzde 24,6'ya, reel sektörde ise yüzde 41,1'e gerilediğini belirtti.

Hanehalkı beklentisinin ise sınırlı bir artış gösterdiğini ifade etti. Anketlerin son dönem gelişmelerini yansıtmasa da, finansal piyasalardaki oynaklığın beklentilere etkisinin kısa vadeli ve sınırlı olmasını beklediklerini dile getirdi. Tüm kurumların güçlü koordinasyonuyla atılan adımların ve sıkılaşan finansal koşulların dezenflasyonist olacağını değerlendirdiklerini söyledi. Programlarını fiyat istikrarına ulaşıncaya kadar kararlılıkla uygulayacaklarını ifade etti.