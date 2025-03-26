Midibüs, demir yüklü tırla çarpıştı: 14 yaralı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde midibüs ile tır çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında 14 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mart 2025 12:31, Son Güncelleme : 26 Mart 2025 12:27
H.K. yönetimindeki midibüs, Yağdonduran Tüneli'nde F.O'nun kullandığı demir yüklü tırla çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada midibüs sürücüsü ile araçta bulunan 13 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle kapanan tünelin Kangal istikameti araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.