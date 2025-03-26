Bolu Kartalkaya'da 78 Kişinin Öldüğü Yangın: 9 Gözaltı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin soruşturma devam ediyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, bilirkişi raporunun tamamlanmasının ardından 9 kişi daha gözaltına alındı. Bu kişiler arasında Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu da bulunuyor. Ayrıca otelin mimarı Mustafa Selman Çelen, inşaat mühendisi İsmail Haluk İnceler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları Kübra Demir ve Ece Kayacan, elektrik teknisyeni Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi eski Ruhsat ve Denetleme Müdürü ve Seben İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Özel de gözaltına alınanlar arasında yer alıyor. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bu kişiler adliyeye sevk edildi.

Soruşturmanın Gelişmeleri

Soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetleme Müdürü Yeliz Erdoğan ile birlikte toplamda 10 şüphelinin savcılık sorguları sürüyor. Yangın olayı, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta gerçekleşmiş ve 78 kişi hayatını kaybetmişti. Bu olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmada toplam 31 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun da bulunuyor.

Tutuklama ve Serbest Bırakılmalar

Soruşturma kapsamında 22 şüpheli tutuklanmış, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 9 kişi serbest bırakılmıştı. Yangının sebebi ve sorumlularının belirlenmesine yönelik çalışmalar titizlikle devam ediyor.