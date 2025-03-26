Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Öcalan Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "DEM Parti heyeti başvuru sürecine ilişkin" yaptığı açıklamada, dördüncü görüşmenin olmadığını ancak aile görüşmesinin mevcut olduğunu belirtti. Ömer Öcalan'ın daha önce aileyle görüşmeler yaptığını ve kardeşinin de geçmişte benzer görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade etti. Bu konunun, kanun çerçevesi içerisinde hükümlerin ve hakların çerçevesinde değerlendirileceğini vurguladı. Aile görüşmesi ile ilgili talebin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Olay

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınına ilişkin bilirkişi raporunun tamamlandığının hatırlatılması üzerine Tunç, İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyenlerince hazırlanan raporun savcılığa sunulduğunu dile getirdi. CHP Genel Başkanı Özel'in rapor öncesinde yaptığı açıklamaları anımsatan Tunç, raporun ardından Özel'in bir açıklama yapmadığını kaydetti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "boykot" çağrısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tunç, "Bu ülkenin şirketlerinin isimlerinin tek tek sayılması, boykota davet edilmesi doğru değil. Bunlar yanlış şeyler. Bunlardan vazgeçmek lazım." dedi. Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı ve İstanbul'da bazı gazetecilerin tutuklanmasına değindi.Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları sonrasında CHP Genel Başkanı Özel'in öncülük ettiği sokak çağrısının ardından bazı eylemler yapıldığını hatırlattı. Güvenlik güçlerinin, huzuru ve sükuneti sağlamak için tedbirler aldığını ifade eden Tunç, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten dolayı gözaltı ve tutuklamaların gerçekleştiğini aktardı.

Gazetecilerin Tutuklanması Konusu

Bakan Tunç, "Gazetecilerin tutuklanmasını hiç kimse istemez. Gazetecilerimiz toplumu bilgilendirmek için görev yapan kişiler ama orada gazeteci olarak bulunup şiddet eylemine katılmışsa, dosyasındaki durum nedir onu bilmemiz mümkün değil." dedi. Bahsedilen gazetecilerle ilgili olarak durumlarını sorup araştıracaklarını belirten Tunç, "Gazeteciyim" diyerek şiddet eylemlerine karışmanın doğru olmadığını söyledi.