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Hastanede Yangın: Acil Servis ve B Blok Boşaltıldı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle acil servis ve B Blok'taki hastalar tahliye edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Mart 2025 12:52, Son Güncelleme : 26 Mart 2025 12:53
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Hastanede Yangın: Acil Servis ve B Blok Boşaltıldı

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinde çıkan yangın, hastane ve çevresinde paniğe neden oldu. Yangın, saat 11.45 sıralarında başladı ve kısa sürede büyüyerek hastaneyi dumanla kapladı. Bu durum, acil servis ve 200 yataklı B Blok'un hızla boşaltılmasını gerektirdi. Tahliye edilen alanlar arasında ameliyathaneler, organ nakli servisi, plastik cerrahi ve beyin cerrahisi servisleri de bulunuyordu. Yangın ihbarının ardından hızlıca olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Ancak yoğun dumanın binadan tahliyesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, hastaneye gelerek incelemelerde bulundu.

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