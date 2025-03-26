Kars-Arpaçay Yolunda Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Kars'ta meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı trafik kazası, araçlardan birinde yolculuk yapan bir kişinin cep telefonu ile gerçekleştirdiği canlı yayına yansıdı. Kaza, Kars-Arpaçay kara yolunda, öğle saatlerinde yaşandı. Kars'tan Arpaçay'a doğru ilerleyen T.A. yönetimindeki 06 Y 5425 plakalı otomobil, Ali Aydın yönetimindeki 35 BAU 406 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Aydın'ın aracı savrularak diğer aracın üzerine düştü. Bu feci kazada Ali Aydın yaşamını yitirdi, aralarında bir bebek de bulunan 6 kişi yaralandı.

Kaza Sonrası Müdahale ve Kurtarma Çalışmaları

Yoldan geçen sürücülerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar hızla ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın canlı yayına yansıması dikkat çekti; yayını izleyen bir kişi, yorum kısmında "Biraz yavaş" diye uyarıda bulunduktan kısa süre sonra otomobilin sağdan gelen beyaz bir araca hızla çarptığını gördü.

Canlı Yayında Kaza Anı

Kaza anının canlı yayına yansıması, olayın ciddiyetini ve hızın ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu tür durumlar, trafik kurallarına uymanın ve dikkatli olmanın ne denli önemli olduğunu hatırlatıyor.