Emekli İkramiyesindeki Artışın Maliyeti Açıklandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının bütçeye 915 milyar liralık yük getirdiği iddiasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, ekonomimizin temellerinin sağlam olduğunu, cari açığın düşük seviyelerde bulunduğunu, bütçe açığının deprem etkisine rağmen kontrol altında tutulduğunu belirtti. Enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu ve Merkez Bankası rezervlerinin yeterli seviyelerde olduğunu ifade etti. Bu tür hadiselerin ekonomiye geçici etkiler yapabileceğini, ancak bu etkilerin abartılmaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, AK Parti TBMM grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ekonomide Geçici Etkilerin Abartılmaması Gerekiyor

Yılmaz, bütçeye yönelik iddiaların asılsız olduğunu ve kısa vadeli etkilerin telafi edilebileceğini belirtti. "Bunlar afaki rakamlar," diyen Yılmaz, iddiaların detaylı bir şekilde ortaya konması gerektiğini söyledi. Ekonomimizin hedefler doğrultusunda ilerleyeceğini ve programın kararlı bir şekilde uygulanacağını ifade etti. Bankacılık sistemimizin sağlıklı ve sağlam olduğunu belirten Yılmaz, yaşanan hadiselerin geçici etkiler yapabileceğini, ancak bu etkilerin abartılmaması gerektiğini yineledi.

Ekonomik Hedefler Doğrultusunda İlerleme

Yılmaz, ekonomik programın güçlü bir siyasi irade ile desteklendiğini ve tüm kurumların koordinasyon içinde çalıştığını belirtti. Türkiye ekonomisinin daha güçlü bir noktaya yürümeye devam edeceğini ifade etti. Ayrıca, piyasalarda sakin bir hava olduğuna dikkat çekti ve önümüzdeki dönemlerde ekonominin program hedefleri doğrultusunda ilerleyeceğini vurguladı.

İkramiye Artışının Maliyeti 28,5 Milyar TL

Yılmaz, emekli ikramiyesindeki artışla ilgili olarak Meclis'te görüşülen kanun teklifi hakkında bilgi verdi. Muhalefetin tavrı nedeniyle kanunların uzadığını belirten Yılmaz, bayramdan önce kanunun çıkmasını temenni etti. Çalışma Bakanlığı'nın 3 bin liralık ödemeleri başlattığını ve kanunun çıkması halinde fark ödemesi olarak ilave artışın ödeneceğini söyledi. Yapılan artışın maliyetinin 28,5 milyar Türk lirası olduğunu belirten Yılmaz, bu düzenlemelerin kanunla yapıldığını ve prime dayalı ödemeler olmadığını ifade etti.