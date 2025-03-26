İstanbul'da İzinsiz Gösterilere Katılan 106 Kişi Gözaltında

İstanbul'da düzenlenen izinsiz gösterilere katılan ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle 106 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla gerçekleştirilen bu gösteriler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakından takip edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda, polise mukavemet gösteren ve kanuna aykırı hareket eden kişilerin kimlik ve adresleri tespit edildi.

Polis Ekiplerinin Operasyonları

İstanbul Valiliği'nin her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasını yasaklama kararı doğrultusunda, kanuna aykırı faaliyetlerde bulunan gruplar mercek altına alındı. Ekipler, kent genelinde belirlenen 145 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek 106 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltı İşlemleri ve Soruşturma Süreci

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanması amacıyla emniyete götürüldü. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin yasalara aykırı faaliyetleri ve polise karşı gösterdikleri direnç detaylı bir şekilde incelenecek.İzinsiz gösterilere katılan kişilere yönelik bu tür operasyonlar, kamu düzeninin korunması ve yasalara saygının sağlanması amacıyla yürütülmektedir. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bu tür girişimlere karşı aldığı önlemler, kentteki huzurun sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır.