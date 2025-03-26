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İstanbul'da İzinsiz Gösterilere Katılan 178 Kişi Tutuklandı

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları sonrası düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 575 kişiden 178'i tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mart 2025 17:36, Son Güncelleme : 26 Mart 2025 17:49
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İstanbul'da İzinsiz Gösterilere Katılan 178 Kişi Tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından yapılan izinsiz gösterilere ilişkin düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 575 şüpheliden 178'i tutuklandı.

İstanbul'da Suça Karışan Kişi Sayısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentte çıkan olaylarda 676 kişinin suça karıştığı tespit edildi.

Terör Örgütleriyle İlişkili Şüpheliler

Hakkında adli işlem başlatılan şüphelilerden:

  • 7'sinin terör örgütü DHKP/C,
  • 9'unun terör örgütü PKK/KCK,
  • 4'ünün terör örgütü TKP/ML,
  • 1'inin terör örgütü MLKP,
  • 3'ünün ise terör örgütü TKİP'le ilişkili olduğu,
  • 5 zanlı hakkında ise suç kaydı olup terör örgütü bilgisi bulunmadığı

belirlendi.

Gözaltına Alınan Şüphelilerin Durumu

İzinsiz gösterilere ilişkin düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 575 şüpheliden 23'ü hakkında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde arşiv kaydının bulunduğu anlaşıldı.

Firar Durumunda Olan Zanlılar

Firar durumda olan 101 zanlının 6'sının ise terör örgütleriyle bağlantısının bulunduğu kaydedildi.

Tutuklanan ve Adli Kontrol Tedbirleri Uygulanan Şüpheliler

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilenler arasında yer alan 178 şüphelinin sulh ceza hakimliğince tutuklanmasına hükmedildi.Hakimlik, 124 şüpheli hakkında 38'ine "konutu terk etmeme" şeklinde olmak üzere adli kontrol tedbirleri uygulanmasına hükmetti.

Soruşturma Devam Ediyor

Soruşturma kapsamında 273 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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