CHP'li Emir: 'Cumhurbaşkanı CHP'ye Operasyon Hazırlığında'

İstanbul'da İzinsiz Gösterilere Katılan 106 Kişi Gözaltında
İstanbul'da İzinsiz Gösterilere Katılan 106 Kişi Gözaltında
%0 Faizli ve Taksitli 55.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli ve Taksitli 55.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Emekli İkramiyesindeki Artışın Maliyeti Açıklandı
Emekli İkramiyesindeki Artışın Maliyeti Açıklandı
Erdoğan'dan Özgür Özel'e ekonomi tepkisi: Sen kimsin ya?
Erdoğan'dan Özgür Özel'e ekonomi tepkisi: Sen kimsin ya?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Öcalan Açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Öcalan Açıklaması
Bakan Bayraktar'dan Elektrik Zammı Açıklaması
Bakan Bayraktar'dan Elektrik Zammı Açıklaması
Şimşek: Finansal Oynaklık Kısa Vadeli Etkili Olacak
Şimşek: Finansal Oynaklık Kısa Vadeli Etkili Olacak
Türkiye Kamu-Sen'den Bakan Işıkhan'la İftar
Türkiye Kamu-Sen'den Bakan Işıkhan'la İftar
TCMB Mart 2025 Enflasyon Beklentilerini Açıkladı
TCMB Mart 2025 Enflasyon Beklentilerini Açıkladı
İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği hesaplara yatıyor
İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği hesaplara yatıyor
Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
Kulisleri karıştıran iddia! 'Kılıçdaroğlu' geri mi dönüyor?
Kulisleri karıştıran iddia! 'Kılıçdaroğlu' geri mi dönüyor?
Ticaret Bakanlığı'ndan Kırmızı Et Fiyatlarına Sıkı Denetim
Ticaret Bakanlığı'ndan Kırmızı Et Fiyatlarına Sıkı Denetim
MASAK'tan Özgür Özel'in Eleştirilerine Yanıt
MASAK'tan Özgür Özel'in Eleştirilerine Yanıt
Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak yağış ve çığ tehlikesi!
Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak yağış ve çığ tehlikesi!
Petrol Fiyatları Zirvede: Akaryakıta Zam Kapıda
Petrol Fiyatları Zirvede: Akaryakıta Zam Kapıda
Efkan Ala: Siyaset Sorun Çözme Aracıdır, Sorun Üretmez
Efkan Ala: Siyaset Sorun Çözme Aracıdır, Sorun Üretmez
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Suriye'ye Altyapı Desteği
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Suriye'ye Altyapı Desteği
Metro İstanbul'dan duyuru
Metro İstanbul'dan duyuru
Başkentte izinsiz gösteriye müdahale eden 1 polis yaralandı
Başkentte izinsiz gösteriye müdahale eden 1 polis yaralandı
Emekli Bayram İkramiyelerine Zam, Genel Kurul'da
Emekli Bayram İkramiyelerine Zam, Genel Kurul'da
Trump'tan, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
Trump'tan, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
İBB soruşturmasının ilk üç gününde MB ne kadar döviz sattı?
İBB soruşturmasının ilk üç gününde MB ne kadar döviz sattı?
Özel açıkladı: İmamoğlu'nun yerine kim seçilecek?
Özel açıkladı: İmamoğlu'nun yerine kim seçilecek?
Milli Emlak Uzman Yardımcısı Alımı Başlıyor
Milli Emlak Uzman Yardımcısı Alımı Başlıyor
Ebubekir Şahin: RTÜK Tehditlere Boyun Eğmeyecek
Ebubekir Şahin: RTÜK Tehditlere Boyun Eğmeyecek
Bakan Tunç: Yargı Bağımsız ve Tarafsız Karar Verir
Bakan Tunç: Yargı Bağımsız ve Tarafsız Karar Verir
Erdoğan: Bu cennet vatanı sokak terörüne teslim edemeyiz
Erdoğan: Bu cennet vatanı sokak terörüne teslim edemeyiz
Bakan Tekin'den Eğitim-Sen Eylemlerine Tepki: Hukuki Adımları Atarız
Bakan Tekin'den Eğitim-Sen Eylemlerine Tepki: Hukuki Adımları Atarız
İBB'ye Yolsuzluk Soruşturması: 3 Şirkete El Koyma Kararı
İBB'ye Yolsuzluk Soruşturması: 3 Şirkete El Koyma Kararı
Ana sayfaHaberler Siyasi

CHP'li Emir: 'Cumhurbaşkanı CHP'ye Operasyon Hazırlığında'

CHP'li Murat Emir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt vererek, CHP'ye operasyon hazırlığı yapıldığını iddia etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Mart 2025 14:47, Son Güncelleme : 26 Mart 2025 14:49
Yazdır
CHP'li Emir: 'Cumhurbaşkanı CHP'ye Operasyon Hazırlığında'

CHP'li Murat Emir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında yaptığı açıklamalara yanıt veren Emir, "Anlıyoruz ki Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'ne operasyon hazırlığı yapıyor" dedi. Emir'in bu iddiası, Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarında geçen ifadelerle ilişkilendirildi.

Erdoğan'dan Özgür Özel'e ekonomi tepkisi: Sen kimsin ya?

Emir'in Açıklamalarında Öne Çıkanlar

Emir, Cumhurbaşkanı'nın konuşmasındaki çelişkileri ve tutarsızlıkları vurguladı. "Sayın Cumhurbaşkanının konuşmasında büyük çelişkiler, tutarsızlıklar vardır" diyen Emir, Erdoğan'ın hem yargıya müdahale etmediğini iddia edip hem de durumdan haberdar olduğuna dikkat çekti. Emir, "Sen Cumhurbaşkanısın, yürütmenin başında; Adalet Bakanını, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) atama yazılarının altında imzası olan kişisin" ifadesiyle Erdoğan'ın yargı süreçlerine etkisini sorguladı.

CHP'ye Yönelik Operasyon İddiası

Emir, Cumhurbaşkanı'nın CHP'ye yönelik bir operasyon hazırlığında olduğunu ileri sürdü ve bu durumu eleştirdi. "Atatürk'ün partisine dokunmak sizin haddiniz de hakkınız da değildir" diyen Emir, CHP'nin kongre kararını aldığını ve bu süreçte baskılara boyun eğmeyeceklerini belirtti. "1300 delegemiz gelip iradesini Türkiye ve size gösterecektir" sözleriyle partinin kararlılığını vurguladı.

'Kaba ve Ağır Sözler'

Emir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özgür Özel'e yönelik sözlerini de eleştirdi. "Bunlar normal bir konuşmada bile söylenmeyecek kaba ve ağır sözler" diyerek, siyasi üslubun daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Emir, herkesin bir gün öleceğini hatırlatarak, Cumhurbaşkanı'nın bu gerçeği unutmaması gerektiğini söyledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber