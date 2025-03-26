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Ceyhun Kazancı TFF Başkan Vekilliğinden İstifa Etti

Ceyhun Kazancı, TFF Başkan Vekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu. Ayrılığın Türk futboluna hayırlı olmasını diledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mart 2025 14:52, Son Güncelleme : 26 Mart 2025 14:53
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Ceyhun Kazancı TFF Başkan Vekilliğinden İstifa Etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kazancı, yaptığı yazılı açıklamada, "18 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladığım görevimden, gördüğüm lüzum üzerine istifa etmiş bulunuyorum. Bu ayrılığın iki tarafa ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Görevim süresince yanımda olan, destek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ceyhun Kazancı'nın Görev Süreci

Ceyhun Kazancı'nın istifası, Türk futbolunda önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. TFF'deki görev süresince yaptığı katkılar ve sağladığı desteklerle tanınan Kazancı'nın, futbol camiasında derin izler bıraktığı belirtiliyor. Kazancı'nın istifası sonrası TFF'nin nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.

Türk Futbolu için Yeni Dönem

Kazancı'nın istifası sonrası Türk futbolunun geleceği üzerine çeşitli senaryolar konuşuluyor. Bu süreçte TFF'nin atacağı adımlar ve yeni stratejiler, futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. Kazancı'nın istifası, Türk futbolunda yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

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