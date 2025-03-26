Sinan Ateş Davasında 8 Sanığın Yargılanmasına Başlandı

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili olarak eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in kişisel bilgilerini temin ederek, faillerin gizlenmesine yardım ettikleri iddia edilen Ülkü Ocakları yöneticileri ve bir polisin aralarında bulunduğu 8 sanığın yargılanmasına başlandı. Sanıklar suçlamaları reddederken, mahkeme adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Dava Süreci

Sinan Ateş cinayetine ilişkin Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde daha önce görülen davada tetikçi Eray Özyağcı, motosiklet sürücüsü Vedat Balkaya ve cinayet mahallinde keşif yapan Suat Kurt 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş ise 'Tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 5 sanık, 2 yıl ile 18 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılırken, 10 sanık hakkında beraat kararı verildi, 2 sanığın dosyası ise ayrıldı.

Ankara 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde Yargılanan Sanıklar

Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Yardımcısı Suat Yılmazzobu, eski Çubuk Ülkü Ocakları Başkanı Gürsel Horat ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi'nde görevli komiser Talha Atalay'ın da aralarında bulunduğu 8 sanık hakkında Ankara 34'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, Burak Kılıç, Gürsel Horat, Suat Yılmazzobu'nun 'Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan, komiser Talha Atalay hakkında ise 'Kamu görevlisinin kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmesi veya yayması' suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

Sanıklar Fatih Küçükerturan, Gökhan Türkmen, Recep Küçükerturan, Yunus Hasar'ın da 'Suçluyu kayırma' suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

Duruşmada Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş, ablaları Selma Ateş ve Sevda Ateş de yer aldı. Sanıklar hakkındaki suçlamaları reddederken, mahkeme adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.