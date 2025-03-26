THY Zamanında Kalkış Oranında Rekor Kırdı

Türk Hava Yolları (THY), 2025 yılı başından bu yana gösterdiği performansla dikkat çekiyor. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yılbaşından itibaren zamanında kalkış oranının yüzde 84,7'ye ulaştığını belirtti. İstanbul kalkışlı seferlerde bu oran yüzde 88,1 olarak kaydedildi. Ekşi, "Zamanında kalkıyoruz. Maşallah diyoruz." ifadeleriyle memnuniyetini dile getirdi. Başarıda emeği geçen herkese teşekkür eden Ekşi, THY'nin müşterilerine daha iyi hizmet sunma hedefinde olduğunu vurguladı.