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5 kişinin öldüğü makas faciasında İstinaf cezayı onadı

İzmir'de hafif ticari aracıyla makas atması sonucu 5 kişinin ölümüne yol açan 19 yaşındaki sürücüye verilen 18 yıl hapis cezası kararı istinafta da onandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Mart 2025 15:43, Son Güncelleme : 26 Mart 2025 16:04
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5 kişinin öldüğü makas faciasında İstinaf cezayı onadı

İzmir'in Menderes ilçesinde makas atarak 5 kişinin ölümüne 20 kişinin yaralanmasına neden olan 19 yaşındaki Yusuf İslam Koçak hakkında "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan toplam 22,5 yıla kadar hapis istemiyle İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Geçen eylül ayında görülen davada mahkeme heyeti, sanık Koçak'ı, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kazanın "bilinçli taksirle" olması nedeniyle bu cezasında yarı oranda artırım yapılarak verilen hapis cezası 18 yıla çıkartıldı.

İSTİNAF DA ONADI

Tarafların itirazları üzerine dosya istinafa taşındı. Dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi, Koçak'ın yüzde yüz kusurlu olduğu, diğer araç sürücüleri Özcan Özer ve İsmail Akdar'ın ise kusurunun bulunmadığına vurgu yaptı.

Daire, sanığın tehlikeli ve ani şerit değişiklikleri yaptığını, makas atarak kazaya sebep olabileceğini öngördüğü halde tehlikeli sürüşüne devam ettiğini ve bilinçli taksirle hareket ettiğinin kabul edildiğine kanaat getirdi. Sanığın insanların öleceğini veya yaralanacağını öngörmesine rağmen bunu kabullenerek hareket ettiğine dair bir tespit bulunmadığını belirterek olası kastın oluşmadığına yer verdi. Daire, kendi becerisine ve şansına güvendiği için bilinçli taksirle hareket ettiğini belirtti.

Daire, yerel mahkemenin kararının usul ve esasa uygun olduğunu, delillerin tam olduğunu, sanığın eylemlerinin doğru nitelendirildiğini ve hukuka aykırılık bulunmadığını karar vererek cezasını onadı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kaza, 30 Haziran 2023'te saat 19.30 sıralarında, Kısık Mahallesi İzmir-Aydın kara yolunda meydana geldi. Gaziemir'den Ayrancılar yönüne giden Özcan Özer (57) yönetimindeki, içinde 11 kişinin bulunduğu otomobile, Yusuf İslam Koçak'ın (19) kullandığı ticari araç yandan çarptı. Özer'in kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjü aşarak karşı yönden gelen İsmail Akdar'ın kullandığı yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazada sürücü Özcan Özer, aracındaki Sibel Özer (54), Şengül Akbaş (64), sürücünün oğlu Ali Alperen Özer (18) ile minibüste yolcu olan Mustafa Kemal Karaca (86) yaşamını yitirdi. Özer yönetimindeki otomobilde bulunan Seren Öner, Hatice Beren Öner, Ayaz Efe Kazaker, Deniz Kazaker, Doğa Kazaker, Yiğit Özer ve Çiçek Akba, minibüsteki yolcular Mete Akba, Hatice Kama, Fatma Tüntanır, Belgin Harzadın, Hıdır Kama, Chen Tseng, Erdem Çeven, Azra Çeven, Esra Tarkan, Hüsniye Ayşe Maraş, Kuzey Kalabak, Cehn Chingi Ju ve Sacide Karaca yaralandı.

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