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Karahan: Nisan ayı için enflasyonda yukarı yönlü riskler arttı

TCMB Başkanı Karahan, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası toplantısında yaptığı konuşmada, "Piyasa kuralları içinde gerekli adımları proaktif olarak aldık ve alacağız" dedi.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 26 Mart 2025 17:58, Son Güncelleme : 26 Mart 2025 18:06
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Karahan: Nisan ayı için enflasyonda yukarı yönlü riskler arttı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Toplantısında konuştu.

TCMB Başkanı Karahan'ın konuşmasında öne çıkanlar şu şekilde oldu:

Piyasa kuralları içinde gerekli adımları proaktif olarak aldık ve alacağız.

Küresel büyümede kademeli toparlanma öngörüyoruz.

Piyasadaki oynaklığın yansımalarının kısa vadeli olması amacıyla aksiyon aldık.

Özel tüketim çeyreklik olarak arttı.

Tüketim malları ithalatında ise son dönemde yüksek bir seyir gözlemledik, bunlara rağmen 2025 yılında cari açığın milli gelire oranının 2024'ten yüksek olsa da uzun dönem ortalamalarının altında kalmasını bekliyoruz.

TCMB çok geniş ve güçlü araç setine sahip.

TÜFE, ocak ayındaki artışın ardından şubat ayında ana eğilim önemli yavaşlama gösterdi.

Medyan enflasyona baktığımızda ana eğilimde daha olumlu bir görünüm izliyoruz.

Talep koşullarının dezenflasyon sürecini bozmasına izin vermeyeceğiz.

Hizmet enflasyonu halen yüksek seviyelerde.

Nisan ayı için enflasyonda yukarı yönlü riskler arttı.

Enflasyon beklentileri dezenflasyon patikamızın üzerinde seyretmeye devam ediyor, bu görünüm para politikasındaki kararlı duruşumuzu korumamızı gerekli kılıyor.

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