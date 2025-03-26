Protokol koltuklarda oturdu, öğrenciler ayakta bekleyip diz çöktü

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlikte Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli ve Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi'nin de aralarında olduğu protokol üyeleri kendileri için ayrılan çadırın altındaki koltuklara oturdu. Program için okullarından gelen 100'den fazla öğrenci ise halk oyunları gösterisi ve protokol konuşmalarını yarım saat boyunca ayakta takip etti. Bazılarının yorgunluktan dizlerini tuttuğu görüldü. Küçük öğrencilerin bir kısmı da diz çöküp oturarak toprakla oynadı.

Belediye Başkanı Sevindi, seslendiği öğrencilerden bu alana bir ay sonra aileleriyle birlikte gelip dikilen fidanları sulamaları için söz istedi. Fındıklı köyü mevkiindeki program, fidan dikiminin ardından sona erdi.