İsrail Gazze'de cami çevresini hedef aldı: En az 6 Filistinli öldü
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre en az 6 Filistinli hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mart 2025 18:25, Son Güncelleme : 26 Mart 2025 18:25
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Nusayrat kampındaki Abdullah Azzam Camisi'nin çevresini bombaladı.
İsrail saldırısında en az 6 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Ayrıca İsrail ordusu, kampın merkezindeki El-Kassam Camisi'nin çevresinde bulunan bir aşevini de hedef aldı. Söz konusu saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu aktarıldı.