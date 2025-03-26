Öğretmenlerin Nisan 2025 dönemi mesleki çalışma görevi açıklandı

Yönetici ve öğretmenleri "Yapay Zeka Çağında Eğitim ve Yenilik Semineri" başlıklı eğitimi ÖBA platformu üzerinden 02 Nisan 2025 tarihinden itibaren 06 Nisan 2025 Pazar günü saat 23.59'a kadar tamamlamaları durumunda Nisan 2025 dönemi mesleki çalışmalarını yapmış sayılacaklardır.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR