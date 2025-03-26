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EGM: Polisimize iftira atanlara yasal işlem başlatıldı

Sosyal medyada yayılan gözaltında kötü muamele iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Emniyet Genel Müdürlüğü, bu iddiaları yayanlara karşı yasal adımlar atıldığını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Mart 2025 19:05, Son Güncelleme : 26 Mart 2025 19:11
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EGM: Polisimize iftira atanlara yasal işlem başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada paylaşılan gözaltında alınanlara kötü muamele iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, sosyal medya üzerinden kasıtlı olarak yapılan bu tür paylaşımların asılsız olduğu vurgulandı. Emniyet yetkilileri, polis teşkilatına atılan bu iftiraların kabul edilemez olduğunu belirterek, yalan iddiaları yayan kişiler hakkında yasal işlemler başlatıldığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Açıklama

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bazı sosyal medya hesaplarından kasıtlı olarak gözaltına alınanlarla ilgili kötü muamele yapıldığı paylaşımları yapılmaktadır.

Emniyet yetkilileri, bu tür asılsız iddiaların toplumda infial yaratmayı amaçladığını belirterek, kamuoyunu doğru bilgilendirme adına açıklamalar yapıldığını ifade etti. Ayrıca, polis teşkilatının görevini en iyi şekilde yerine getirdiği ve bu tür iftiraların çalışanların moralini bozmayı hedeflediği belirtildi.

Yasal İşlemler Başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, polis teşkilatına yönelik bu tür asılsız iddiaları yayan kişiler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını duyurdu. Yetkililer, halkın yanlış bilgilendirilmemesi adına sosyal medyada paylaşılan içeriklerin dikkatle takip edildiğini ve gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

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