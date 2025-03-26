Bolu Merkezli 18 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Bolu merkezli 18 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 39 şüpheli gözaltına alındı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, polis ekipleri tarafından belirlenen adreslere operasyonlar gerçekleştirildi. Bolu merkezli 18 ilde, hakkında gözaltı kararı bulunan 49 şüphelinin evine baskın yapıldı. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı.

Yasa Dışı Bahis Operasyonunun Detayları

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, yasa dışı bahis oynama ve oynatmada kullanıldığı tespit edilen çok sayıda cep telefonu, tablet ve bilgisayara incelenmek üzere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma halen sürdürülüyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen bu operasyon, yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, bu tür yasa dışı faaliyetlerle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtiyor.