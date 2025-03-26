Bolu'da 'İmamoğlu' protestolarına katılan 2 üniversiteli tutuklandı
BOLU'da, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için toplanan grupta bulunan iki üniversite öğrencisi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 2 öğrenci, sevk edildikleri adliyede 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Mart 2025 20:30, Son Güncelleme : 26 Mart 2025 20:54
Bolu'da, kent merkezinde önceki gün akşam saatlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için toplanan kalabalık, sloganlar atarak pankartlarla yürüdü. Eyleme katılan Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden 2 öğrenci ise gece saatlerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 öğrenci, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklandı.