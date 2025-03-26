Bakan Tunç: Devletlerin asli gayesi adaleti sağlamaktır

Vatandaşın Mart Ayı Enflasyon Beklentisi Belli Oldu
Vatandaşın Mart Ayı Enflasyon Beklentisi Belli Oldu
%0 Faizli ve Taksitli 55.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli ve Taksitli 55.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
TBMM'de Emekli İkramiyesi ve Doğum Yardımı Görüşmeleri Sürüyor
TBMM'de Emekli İkramiyesi ve Doğum Yardımı Görüşmeleri Sürüyor
Erdoğan Açıkladı: Bayram Tatili 9 Gün Oldu
Erdoğan Açıkladı: Bayram Tatili 9 Gün Oldu
EGM: Polisimize iftira atanlara yasal işlem başlatıldı
EGM: Polisimize iftira atanlara yasal işlem başlatıldı
CHP'li 2 Vekil İBB'deki 'Yolsuzluk' Soruşturmasına Dahil Edildi
CHP'li 2 Vekil İBB'deki 'Yolsuzluk' Soruşturmasına Dahil Edildi
Karahan: Nisan ayı için enflasyonda yukarı yönlü riskler arttı
Karahan: Nisan ayı için enflasyonda yukarı yönlü riskler arttı
İstanbul'da İzinsiz Gösterilere Katılan 178 Kişi Tutuklandı
İstanbul'da İzinsiz Gösterilere Katılan 178 Kişi Tutuklandı
Chery'den Dev Yatırım: O İlde 5 Bin Kişiye İş Sağlayacak
Chery'den Dev Yatırım: O İlde 5 Bin Kişiye İş Sağlayacak
Osman Kaya: Sağlıkta 37 Binlik Atama Tek Seferde Yapılmalı
Osman Kaya: Sağlıkta 37 Binlik Atama Tek Seferde Yapılmalı
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Teslim Oldu
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Teslim Oldu
CHP'nin Olağanüstü Kurultay Kararının İptali Talebine Ret
CHP'nin Olağanüstü Kurultay Kararının İptali Talebine Ret
İBB'de Başkanvekili Belli Oldu
İBB'de Başkanvekili Belli Oldu
Emekli İkramiyesindeki Artışın Maliyeti Açıklandı
Emekli İkramiyesindeki Artışın Maliyeti Açıklandı
Erdoğan'dan Özgür Özel'e ekonomi tepkisi: Sen kimsin ya?
Erdoğan'dan Özgür Özel'e ekonomi tepkisi: Sen kimsin ya?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Öcalan Açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Öcalan Açıklaması
Bakan Bayraktar'dan Elektrik Zammı Açıklaması
Bakan Bayraktar'dan Elektrik Zammı Açıklaması
Şimşek: Finansal Oynaklık Kısa Vadeli Etkili Olacak
Şimşek: Finansal Oynaklık Kısa Vadeli Etkili Olacak
Türkiye Kamu-Sen'den Bakan Işıkhan'la İftar
Türkiye Kamu-Sen'den Bakan Işıkhan'la İftar
İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği hesaplara yatıyor
İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği hesaplara yatıyor
Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
Kulisleri karıştıran iddia! 'Kılıçdaroğlu' geri mi dönüyor?
Kulisleri karıştıran iddia! 'Kılıçdaroğlu' geri mi dönüyor?
Ticaret Bakanlığı'ndan Kırmızı Et Fiyatlarına Sıkı Denetim
Ticaret Bakanlığı'ndan Kırmızı Et Fiyatlarına Sıkı Denetim
MASAK'tan Özgür Özel'in Eleştirilerine Yanıt
MASAK'tan Özgür Özel'in Eleştirilerine Yanıt
Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak yağış ve çığ tehlikesi!
Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak yağış ve çığ tehlikesi!
Petrol Fiyatları Zirvede: Akaryakıta Zam Kapıda
Petrol Fiyatları Zirvede: Akaryakıta Zam Kapıda
Efkan Ala: Siyaset Sorun Çözme Aracıdır, Sorun Üretmez
Efkan Ala: Siyaset Sorun Çözme Aracıdır, Sorun Üretmez
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Suriye'ye Altyapı Desteği
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Suriye'ye Altyapı Desteği
Metro İstanbul'dan duyuru
Metro İstanbul'dan duyuru
Trump'tan, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
Trump'tan, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Tunç: Devletlerin asli gayesi adaleti sağlamaktır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Adalet; huzurun, barışın teminatıdır. Adaletin olmadığı yerde kaos olur, kargaşa olur, düzen olmaz. Devletlerin asli gayesi adaleti sağlamaktır." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mart 2025 21:11, Son Güncelleme : 26 Mart 2025 21:12
Yazdır
Bakan Tunç: Devletlerin asli gayesi adaleti sağlamaktır

Bakan Tunç, Türkiye Adalet Akademisi'nde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, akademinin, adaleti tecelli ettirecek olan hakim ve savcıların yetiştiği yegane yer olduğunu dile getirdi. Adaletin mülkün temeli olduğunu belirten Tunç, "Adalet olmadan hiçbir şey olmaz. Adalet; huzurun, barışın teminatıdır. Adaletin olmadığı yerde kaos olur, kargaşa olur, düzen olmaz. Devletlerin asli gayesi adaleti sağlamaktır. Devletin temeli adalettir, adalet en yüce kavramdır." diye konuştu.

Adaleti Sağlayacak Unsurlar

Adaleti sağlayacak hakim ve savcılar için önemli bazı unsurların bulunduğuna işaret eden Tunç, "Bunlardan biri toplumun ihtiyacına cevap verecek olan mevzuatın olması." dedi. Bu konuda ülkemiz çok önemli mesafeler aldı. Mevzuatımızın hemen hemen tamamını, temel kanunlarımızın hepsini yeniledik son yıllarda. Fiziki kapasiteyi artırdık. Yeni adliye saraylarımızla sizlerin gelecekte görev yapacağınız yerleri adliyenin vakarına uygun hale getirdik. Buraları teknolojik imkanlarla donattık.

İnsan Unsurunun Önemi

Adaletin tecellisinde insan unsurunun en önemli unsur olduğunu vurgulayan Tunç, "İnsan unsurundaki kaliteyi daha çok yakaladığımızda, adaletin tecellisi noktasında da çok daha hızlı yol alırız ve milletimizin adalete güvenini daha da sağlamış oluruz." dedi. Bakan Tunç, son yıllarda hakim savcı sayısının artırılması konusunda önemli ilerlemeler sağlandığını belirterek, "2002'de 9 bin civarında hakim ve savcımız vardı. Bugün 25 bini aştı. Son iki yılda da 3 bin 369 hakim ve savcımız mesleğe kabul edilerek görevlerine başladılar. Geçmişten gelen eksikliği, sayıyı giderek kapatmış olmanın gayreti içerisindeyiz." bilgisini paylaştı.

Hukuk Eğitiminde Gelişmeler

- "Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı gelecek ay yapılacak"Hakim ve savcıları yetiştiren okulların, hukuk fakülteleri olduğunu belirten Tunç, hukuk fakültelerindeki eğitim kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların da sürdüğünü dile getirdi. Hukuk fakültelerindeki derslerin yeknesak olması ve yeni ihtiyaçlara uygun hale getirilmesiyle ilgili de çalışmaların sürdüğünü kaydeden Tunç, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın ikincisinin gelecek ay yapılacağını hatırlattı.

Hakim Savcı Yardımcıları Sistemi

Hakim savcı yardımcıları sisteminin de başarılı bir şekilde devam edeceğine inandığını vurgulayan Tunç, sistemdeki eğitim süresinin 3 yıl olduğunu, uygulamada eksiklik bulunduğunu düşündükleri hususları daha da geliştireceklerini ifade etti. Bakan Tunç, halihazırda 1551 hakim savcı adayının da kısa sürede mesleklerine kavuşacaklarını belirterek, iş yoğunluğunun olduğu yerlerde de yeni mahkemelerin kurulacağını söyledi.

Yargı Reformu Strateji Belgesi

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan hedeflerden bazıları için yasal düzenleme yapılmasının zorunlu olduğunu anımsatan Tunç "Meclisimize, milletvekillerimizin takdirlerini arz edeceğiz. Bir kısmı da uygulamayla giderebileceğimiz hususlar ve inşallah bunları da önümüzdeki 5 yılı planlamış olduk. O plan çerçevesinde yargı teşkilatımızı güçlendirmek, vatandaşlarımızın adalete güvenini en üst noktaya çıkarmak için gayretimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber