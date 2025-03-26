Bakan Tunç: Devletlerin asli gayesi adaleti sağlamaktır

Bakan Tunç, Türkiye Adalet Akademisi'nde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, akademinin, adaleti tecelli ettirecek olan hakim ve savcıların yetiştiği yegane yer olduğunu dile getirdi. Adaletin mülkün temeli olduğunu belirten Tunç, "Adalet olmadan hiçbir şey olmaz. Adalet; huzurun, barışın teminatıdır. Adaletin olmadığı yerde kaos olur, kargaşa olur, düzen olmaz. Devletlerin asli gayesi adaleti sağlamaktır. Devletin temeli adalettir, adalet en yüce kavramdır." diye konuştu.

Adaleti Sağlayacak Unsurlar

Adaleti sağlayacak hakim ve savcılar için önemli bazı unsurların bulunduğuna işaret eden Tunç, "Bunlardan biri toplumun ihtiyacına cevap verecek olan mevzuatın olması." dedi. Bu konuda ülkemiz çok önemli mesafeler aldı. Mevzuatımızın hemen hemen tamamını, temel kanunlarımızın hepsini yeniledik son yıllarda. Fiziki kapasiteyi artırdık. Yeni adliye saraylarımızla sizlerin gelecekte görev yapacağınız yerleri adliyenin vakarına uygun hale getirdik. Buraları teknolojik imkanlarla donattık.

İnsan Unsurunun Önemi

Adaletin tecellisinde insan unsurunun en önemli unsur olduğunu vurgulayan Tunç, "İnsan unsurundaki kaliteyi daha çok yakaladığımızda, adaletin tecellisi noktasında da çok daha hızlı yol alırız ve milletimizin adalete güvenini daha da sağlamış oluruz." dedi. Bakan Tunç, son yıllarda hakim savcı sayısının artırılması konusunda önemli ilerlemeler sağlandığını belirterek, "2002'de 9 bin civarında hakim ve savcımız vardı. Bugün 25 bini aştı. Son iki yılda da 3 bin 369 hakim ve savcımız mesleğe kabul edilerek görevlerine başladılar. Geçmişten gelen eksikliği, sayıyı giderek kapatmış olmanın gayreti içerisindeyiz." bilgisini paylaştı.

Hukuk Eğitiminde Gelişmeler

- "Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı gelecek ay yapılacak"Hakim ve savcıları yetiştiren okulların, hukuk fakülteleri olduğunu belirten Tunç, hukuk fakültelerindeki eğitim kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların da sürdüğünü dile getirdi. Hukuk fakültelerindeki derslerin yeknesak olması ve yeni ihtiyaçlara uygun hale getirilmesiyle ilgili de çalışmaların sürdüğünü kaydeden Tunç, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın ikincisinin gelecek ay yapılacağını hatırlattı.

Hakim Savcı Yardımcıları Sistemi

Hakim savcı yardımcıları sisteminin de başarılı bir şekilde devam edeceğine inandığını vurgulayan Tunç, sistemdeki eğitim süresinin 3 yıl olduğunu, uygulamada eksiklik bulunduğunu düşündükleri hususları daha da geliştireceklerini ifade etti. Bakan Tunç, halihazırda 1551 hakim savcı adayının da kısa sürede mesleklerine kavuşacaklarını belirterek, iş yoğunluğunun olduğu yerlerde de yeni mahkemelerin kurulacağını söyledi.

Yargı Reformu Strateji Belgesi

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan hedeflerden bazıları için yasal düzenleme yapılmasının zorunlu olduğunu anımsatan Tunç "Meclisimize, milletvekillerimizin takdirlerini arz edeceğiz. Bir kısmı da uygulamayla giderebileceğimiz hususlar ve inşallah bunları da önümüzdeki 5 yılı planlamış olduk. O plan çerçevesinde yargı teşkilatımızı güçlendirmek, vatandaşlarımızın adalete güvenini en üst noktaya çıkarmak için gayretimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.