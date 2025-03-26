Bakan Işıkhan: Türkiye'nin Geleceği Emekçilerin Ellerinde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen Emekçiler ile İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, ramazan ayını ve Kadir Gecesi'ni tebrik etti, oruç ve duaların Allah tarafından kabulü temennisinde bulundu. Ramazanın, paylaşmanın, sabrın ve dayanışmanın zirveye çıktığı bir rahmet mevsimi olduğunu belirten Işıkhan, bu sofralar özellikle alın terinin, emeğin, üretimin kokusunu taşıdığında bereketin katbekat arttığını söyledi. Işıkhan, Türkiye'nin üretim yükünü omuzlayan emekçilerle beraber, Türkiye'nin baş emektarı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde buluşmanın, aynı duaya "Amin" demenin, kendileri için büyük bir bahtiyarlık ve şeref olduğunu ifade etti.

"Siz ürettikçe Türkiye büyür, güçlenir"

Emekçilerin bu ülkenin taşıyıcı kolonları olduğunu vurgulayan Işıkhan, emekçiler çalıştıkça, bu memleketin ayakta duracağını, emekçiler ürettikçe, Türkiye'nin büyüyeceğini ve güçleneceğini dile getirdi. Işıkhan, emekçiler madenlerde, sanayide, inşaatta, tarımda, hizmet sektöründe gece gündüz demeden alın teri dökerken, kendilerinin de bu emeğin hakkını vermek, emekçilerin yükünü hafifletmek için çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde sosyal güvenlik sistemini güçlendirdiklerini, sendikal hakları genişlettiklerini ve her daim emekçilerin kazanımlarını artırdıklarını belirten Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler emekçiler için bunları yaparken birileri de emekçileri ve onların alın terini istismar etti. Emekçileri ideolojik amaçları için kullanmaya çalıştılar. Birileri, 1 Mayıs'ı siyasi malzeme yaparken, Sayın Cumhurbaşkanımız 1 Mayıs'ı resmi tatil yaptı. Birileri, sadece 'Nasıl işten atarız' derdindeydi, biz 'Nasıl daha fazla istihdam üretiriz' diye hesaplar yaptık. Birileri, sokaklarda kaos çıkarmanın peşinde koştular ki hala kaos derdindeler, biz toplumsal huzurla ve barışla, kalkınmayı esas aldık. Birileri, SGK'yi batırırken Cumhurbaşkanımız, herkesin gıptayla baktığı bir sosyal güvenlik sistemini kurdu. Onların döneminde hastanelerde tedavi görmek ve ilaç almak mümkün değilken, Cumhurbaşkanımızın kurduğu sistemde, herkesin ilaca ve tedaviye erişimi kolaylaştı. Bizler, her işçinin, her çalışanın alnındaki teri, bu ülkenin istiklalinin ve istikbalinin mayası olarak gördük. Ama biz şunu da çok iyi biliyoruz, bu yaptıklarımız yeterli değildir ve o maya tuttuğu sürece Allah'ın izniyle Türkiye'yi kimse durduramaz. Bu kutlu davada hedefimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın istikamet gösterdiği Türkiye Yüzyılı'na doğru durmadan yürümektir."





"Cumhurbaşkanımız gibi kartallara bakın"

"Son günlerde yaşadığımız olaylarla ilgili olarak, kendi pisliklerini kapatmak için gençlerin arkasına saklanan korkaklara elbette bir cevabımız olacak." diyen Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sevgili gençler, siz, liderimiz, Cumhurbaşkanımız gibi kartallara bakın, leş peşinde koşan akbabalara bakmayın. Siz, liderimiz, Cumhurbaşkanımız gibi aslanlara bakın, onların artıklarıyla beslenen çakallara bakmayın. Gençler, siz, liderimiz, Cumhurbaşkanımız gibi ulu çınara bakın, onlara tutunarak yükselmeye çalışan sarmaşıklara bakmayın. Siz, liderimiz, Cumhurbaşkanımız gibi 15 Temmuz hainlerine meydan okuyan bir lideri örnek alın, darbecileri televizyon karşısında izleyenlere bakmayın. Siz, liderimiz, Cumhurbaşkanımız gibi sizin geleceğinizi inşa etmek için hayatını milletine vakfetmiş reisimizi dinleyin, kendi taht kavgalarında sizi araç olarak kullanmak isteyen muhterisleri dinlemeyin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, emekçinin duasını alan gerçek bir lider olarak kendilerine her zaman rehber olduğunu ve cesaret verdiğini dile getiren Işıkhan, şunları kaydetti:

"Allah zatıalinizden razı olsun, ömrünüze bereket, yürüyüşünüze kuvvet versin. Bizler, burada bulunan emekçi kardeşlerim ve ekranları başında bizleri izleyen 85 milyon vatandaşımız, zatıalinizin izinde, aynı aşk, inanç ve sadakatle yol yürümeye devam edeceğiz. Zatıaliniz, milletin istikametini belirlerken, bizler omuz omuza, gönül gönüle arkanızda saf tutuyoruz. Çünkü biliyoruz ki zatıalinizin mücadelesi ekonomide, güvenlikte, diplomaside, milletin onurunu ve ülkenin bağımsızlığını koruma davasıdır ve liderliğinizle Türkiye Yüzyılı'nı ilmek ilmek dokuyacağız."



