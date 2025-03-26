Bakan Yumaklı: Terörün Sosyal ve Siyasi Dayanakları Yitirildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hakkari'de gerçekleştirdiği ziyaretlerde, terörün sosyal ve siyasi dayanaklarını yitirdiğine dikkat çekti. Yumaklı, "Terörsüz bir Türkiye'nin tüm unsurları gerçekleşmiş durumda." ifadesini kullanarak, ülkenin her bir karış toprağına hizmet etmeye geldiklerini belirtti. Hakkari'nin doğal güzelliklerinden bahseden Yumaklı, bölgede yapılacak yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

Terörsüz Türkiye İçin Umutlar Artıyor

Yumaklı, terörün geçtiğimiz süre içinde sosyal ve siyasi tüm dayanaklarını yitirdiğini vurguladı. "Herkesin 'yeter' dediği andan itibaren terörsüz bir Türkiye'nin tüm unsurları gerçekleşmiş durumda." dedi. Bu durumu bir dönüm noktası olarak nitelendirerek, Hakkari'nin ve Türkiye'nin diğer illerinin hak ettiği hizmetleri alması gerektiğini belirtti. Özellikle su sorunlarına değinen Yumaklı, bu tür problemlerin çözülmesi için çalışacaklarını söyledi.

Türkiye Yüzyılı: Bereketin Yüzyılı Olacak

Yumaklı, "Türkiye Yüzyılı hedefi, 86 milyonun ortak hedefidir." diyerek, tarımsal hasılada Türkiye'nin Avrupa'da birinci, dünyada ise ilk 10 ülke arasında olduğunu vurguladı. Bakanlıklarının Hakkari'ye son 22 yılda yaklaşık 20 milyar liralık tarımsal yatırım yaptığını ve üretim planlamasıyla ilgili yenilikler getirdiklerini açıkladı.

Hakkari'de Yeni Projeler ve Yatırımlar





21 milyar lira maliyetli 47 işin bulunduğu 2025 Yatırım Programı kapsamında ilk etapta 620 milyonluk ödenek ayrıldı.

Dilimli Barajı'nın birinci kısım sulama işi bu yıl başlayacak.

Hakkari Barajı ve Otluca Arıtma Tesisi Projeleri yatırım programına alındı.

Bağışlı Göleti'nin yapımı ve Yüksekova Büyük Çiftlik beldesinin ana dere taşkın kontrol işi bu yıl tamamlanacak.

Yumaklı, Hakkari'nin huzurun, istihdamın ve tarımın başkenti olma yolunda ilerlediğini belirtti. Valilik ziyareti sırasında, kentteki yatırımlardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Programda, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ve diğer önemli isimler de yer aldı.