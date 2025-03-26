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Kaçırdıkları gencin ailesinden fidye isteyen çete çökertildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinden kaçırdıkları şahsı Manisa'nın Yunusemre ilçesine getirerek gasbeden ve babasından da 25 bin TL fidye isteyen çete, Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonla çökertildi. Çete üyesi 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Mart 2025 22:20, Son Güncelleme : 26 Mart 2025 22:41
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Kaçırdıkları gencin ailesinden fidye isteyen çete çökertildi

22 yaşındaki O.T., İzmir'in Karabağlar ilçesinde evinin önünden kimliği belirsiz kişilerce zorla bir araca bindirilerek Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir bağ evine götürüldü. Şüpheliler, O.T.'nin eşyalarını gasbettikten sonra babasını arayarak 25 bin TL fidye talebinde bulundu. Daha sonra serbest kalan O.T., olayın ardından polise başvurarak şikayetçi oldu.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin T.Y.D. (34), M.K. (26), O.Ö. (28) ve Ö.Y. (28) olduğunu belirledi. Şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonla 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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