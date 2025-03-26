Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Mart 2025 23:07, Son Güncelleme : 26 Mart 2025 23:03
Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:
"Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, yerin ve göğün esenlikle dolduğu, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nin milletimiz, alem-i İslam ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gecemiz mübarek olsun."