Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, yerin ve göğün esenlikle dolduğu, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nin milletimiz, alem-i İslam ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gecemiz mübarek olsun."