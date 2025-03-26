Erdoğan: Sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanındayız

Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan, TRT'nin düzenlediği 9'uncu Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda konuştu.

Konuşmasında, İsrail'in ateşkesi bozmasına tepki gösteren Erdoğan, "Herkes bilsin ki biz sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Gazze'de zulmün ve soykırımın bir an önce son bulması için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmayı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Erdoğan, Filistin'in sesi olan TRT'yi de tebrik ederek şunları söyledi:

"Filistin halkının sesi olmaya gayret eden TRT, yayınlarının kahir ekseriyetini Gazze'ye ayırdı. Gelecekte adaletin tesis edilmesine önemli katkılar yapacak yayın ve yapımlara imza atan TRT mensuplarını bir kez daha tebrik ediyorum".