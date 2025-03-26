Teknik direktör Aka'nın öldürülmesinde eski kulüp başkanı tutuklandı
Tekirdağ'da, TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Çorluspor 1947 Kulübü Teknik Direktörü Ersin Aka'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Yeni Mersin İdmanyurdu'nun eski başkanı Metin Saltık tutuklandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Mart 2025 23:51, Son Güncelleme : 26 Mart 2025 23:53
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Çorluspor 1947 Kulübü Teknik Direktörü Ersin Aka'nın 22 Kasım'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olayla ilgili Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğünün, çalışması sürüyor.
Soruşturma kapsamında, olayın 'azmettiricisi' olduğu iddia edilen 2'nci Lig ekiplerinden Yeni Mersin İdmanyurdu'nun eski kulüp başkanı Metin Saltık'ın yakalanması için operasyon düzenlendi. Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin destek verdiği operasyonda Saltık, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Saltık, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.