MEB yönetici seçme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği ekindeki iki cetvelde değişiklikler yapıldı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Mart 2025 01:24, Son Güncelleme : 27 Mart 2025 01:27
MEB önetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinde yapılan değişiklik 27 Mart 2025 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. İşte o değişiklik:
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ SEÇME VE GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 5/2/2021 tarihli ve 31386 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinin EK-1 ve EK-2'si ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.