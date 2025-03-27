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Özgür Özel'in Boykotu Markaların Satışlarını Artırdı

Özgür Özel'in boykot listesi ters etki yarattı, listedeki markaların satışları arttı. Sosyal medyada boykotun etkisi alay konusu oldu.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 27 Mart 2025 07:21, Son Güncelleme : 27 Mart 2025 07:30
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Özgür Özel'in Boykotu Markaların Satışlarını Artırdı

Özgür Özel'in Türk markalarına yönelik başlattığı boykot, beklenmedik bir şekilde bu markalara olan ilgiyi artırdı. Boykot listesinde yer alan markaların satışlarında önemli artışlar gözlendi. Özellikle Espressolab şubelerinde iftar sonrası yaşanan yoğunluk dikkat çekti. Satış personelinin "İlk kez böyle bir yoğunluk yaşıyoruz" şeklindeki açıklaması, sosyal medyada geniş yankı buldu ve alay konusu oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Boykotu Ters Tepti

Özgür Özel'in başlattığı boykot kampanyası, beklenenden farklı sonuçlar doğurdu ve birçok markaya destek olarak geri döndü. Boykotun, markalar için adeta bir reklam etkisi oluşturması ve bu durumun sosyal medyada alay konusu olması dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi. Kullanıcılar, "Satış yapmak isteyen marka Özgür Özel'in listesine girsin" gibi paylaşımlarda bulundu.

"İlk Kez Böyle Satış Yaptık"

Espressolab, tüketicilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. "D&R'dan kitap alıp kahvemizi Espressolab'da içiyoruz" sloganı sosyal medyada hızla yayıldı ve birçok kişi iftar sonrası bu akımın fotoğraflarını paylaştı. Espressolab satış danışmanı, iftar sonrası siparişlere yetişemediklerini ve restoranda yer kalmadığını belirtti. Evlerine sipariş verenlerin sayısında da önemli bir artış yaşandı.

Dönercide Yer Kalmadı

Mado, Simit Sarayı ve Bereket Döner gibi diğer markalar da benzer bir yoğunluk yaşadı. Erzurumlu Hacı Döner (Üçler Döner) iftar saatinde dolup taştı. Muhafazakar markalara olan ilgi arttı ve özellikle tesettür giyim markalarının online satışlarında artışlar görüldü. Ayrıca, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren ve "hükümete yakın" olarak adlandırılan markaların da satışlarını artırdığı öğrenildi. Kilim Mobilya'nın satışlarında ise düşüş yaşanmadığı, aksine şirketten fiyat sorgulamalarının arttığı belirtildi.

Varank ve Gül'den Espressolab'a Destek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısının ardından AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve AK Parti Grup Başkan Vekili Abdulhamit Gül, gençlerle Espressolab'da buluşarak destek gösterdi. Bu anlar sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Yanlış Şirketi Boykot Ettiler

Özel'in boykot listesini açıklarken yaptığı yanlışlıklar da gündeme geldi. Taksim'deki Demirören AVM ile Milangaz, Likidgaz ve Türk Petrolleri şirketlerini boykot listesine almıştı ancak bu şirketlerin Demirören Grubu'na ait olmadığı ortaya çıkınca özür dileyerek listeyi güncelledi.

ETS'nin Yoğunluktan Çöktüğü Anlaşıldı

Özel'in ETS'yi boykot etmesi sonucu sitenin çöktüğünü iddia etmesi üzerine, sitenin aslında tatil ya da bilet bakmak için giren tüketiciler nedeniyle çöktüğü anlaşıldı.

Boykotçular 'Starbucks'çı Oldu

Türk markalarını boykot edenlerin yabancı markalara yöneldiği görüldü. Özellikle Starbucks'a gitme çağrıları dikkat çekti ve sosyal medyada Türk markalarını boykot edenlerin Starbucks kahveleriyle paylaşım yaptığı gözlemlendi.


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