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Yatırımcılar Türkiye'den Vazgeçmiyor

Türkiye'ye yapılan yabancı yatırımlar artıyor. Son olarak Çinli Chery, 1 milyar dolarlık yatırım kararı aldı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 27 Mart 2025 07:24, Son Güncelleme : 27 Mart 2025 07:32
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Yatırımcılar Türkiye'den Vazgeçmiyor

Türkiye, son yıllarda yatırımcıların ilgisini çeken bir ülke olmaya devam ediyor. Muhalefetin, Türk markalarını boykot etme ve yabancı finans kuruluşlarına Türkiye'yi şikayet etme girişimlerine rağmen, yabancı yatırımcılar Türkiye'ye olan ilgilerini kaybetmiyor. En son Çinli Chery'nin Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım yapma kararı alması, bu durumun en iyi örneklerinden biridir. Cumhurbaşkanı Erdoğan da HIT 30 kapsamında 9 milyar doları aşan 19 yatırımın yapılacağını duyurdu.

Yabancı Yatırımcıların Türkiye'ye İlgisi Artıyor

Muhalefet, yabancı yatırımcıların Türkiye'den kaçtığını iddia etse de rakamlar bu söylemin aksini gösteriyor. Son altı ayda, dünya çapında tanınan birçok şirket Türkiye'de milyarlarca dolarlık yatırım yapma planlarını açıkladı. 1923-2002 yılları arasında Türkiye'ye çekilen doğrudan yabancı yatırım miktarı sadece 15 milyar dolardı. Ancak bu rakam, 2003-2024 döneminde 273,3 milyar dolara yükseldi.

2025 Yılı Yatırım Beklentileri

Sadece geçen yıl Türkiye, 11,3 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım çekti. 2025 yılı sonunda ise bu rakama 13,5 milyar dolar daha eklenmesi bekleniyor. Çin merkezli BYD'nin 1 milyar dolarlık yatırım kararının ardından Chery de Türkiye'ye yatırım yapma kararı aldı.

Erdoğan'ın Açıklamaları ve Yeni Yatırımlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Chery'nin Samsun'da 1 milyar dolarlık bir tesis kuracağını duyurdu. HIT 30 programı kapsamında yapılan 19 yeni yatırımın tanıtımını gerçekleştiren Erdoğan, bu yatırımların tamamlandığında 20 binden fazla kişiye istihdam sağlayacağını ve cari dengeye 12 milyar dolar katkı yapacağını ifade etti.

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